▲ 今日的簽約儀式由外交部鄧盛平公使、教育部國際及兩岸教育司主秘，以及阿曼駐台代表穆罕莫德·阿巴拉米（Mohammed Muslem Said Al Baraami）親臨見證。（圖／中興大學提供）

台灣和阿曼王國，雖然沒有正式外交，不過近年來學術交流熱絡，中興大學和阿曼德國科技大學，更在今（15）日簽署了學術交流合作備忘錄，這是兩國20年來，首次由頂尖大學，締結高等教育合作協議，未來雙方將針對高科技、永續發展等領域相互交流，開創新的里程碑。中興大學自2024年起即積極推動與阿曼高教機構之交流，由副校長周濟眾、工學院長楊明德及電資學院長蔡清池率團訪問阿曼，先後拜會蘇丹卡布斯大學、蘇哈大學及阿曼德國科技大學。2025年初，尼茲瓦大學校長 Ahmed Khalfan Al-Rawahi 教授回訪中興大學，並促成與該校MOU的簽訂，使中興大學成為首家自阿曼教育部承認台灣學歷後成功與阿曼頂尖大學簽署合作備忘錄的台灣高等學府。中興大學校長詹富智表示，中興大學過去幾年一直推動國際化，雖然臺灣和阿曼王國，沒有正式邦交關係，不過這幾年，學術交流熱絡，去年阿曼王國，就有11位學員，到中興大學，就讀半導體短期專班。這次兩國20年來，首次由頂尖大學締結高等教育合作協議，不只將交流層面，著重在高科技、AI人工智慧、半導體領域，永續發展也將是未來另一大重點。今日的簽約儀式於中興大學舉行，由興大校長詹富智與GUtech副校長兼上議員 Hon. Dr. Hussain Al Salmi 代表雙方簽署，外交部鄧盛平公使、教育部國際及兩岸教育司主秘，以及阿曼駐台代表穆罕莫德·阿巴拉米（Mohammed Muslem Said Al Baraami）親臨見證，充分展現台阿雙方政府與學術界對此合作的高度重視。