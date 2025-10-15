我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梓渝（黃衣）被爆帶女性回飯店房間，經紀公司公布完整畫面闢謠。（圖／翻攝自微博）

▲梓渝的經紀公司親上火線，證明旗下藝人清白。（圖／翻攝自微博@我是梓渝）

▲梓渝的經紀公司親上火線曬出律師函，堅決提告。（圖／翻攝自微博@瑞鶴娛樂）

因主演BL劇《逆愛》爆紅的大陸男星梓渝，近期再度捲入爭議，近日網上瘋傳一段他入住湖北某五星級酒店時的監控畫面，稱他「帶女子回房間」，引發外界熱議。由於過去他曾被爆出劈腿、私生活混亂等傳聞，這次影片外流再度點燃輿論。對此，經紀公司今（15）日正式發出聲明，憤怒發聲親揭背後真相。梓渝公司於今日發出正式聲明，表示影片最初於9月22日外洩後便立刻報警，警方於9月26日結案，未料10月14日影片再度被人二次散播。聲明指出，目前公安機關已受理案件並展開追查，將針對酒店方涉及的資訊洩漏，依民事賠償、行政處罰與刑事責任全面追究。根據後續曝光的完整監控畫面顯示，當時梓渝並非與陌生女子同行，而是與經紀人、助理等多名工作人員一同返房，外流影片遭人惡意剪輯，只保留他與一名女性員工同框的畫面，再搭配誤導性文字發布，引發不實謠言，公司強調將對惡意傳播者採取法律行動，維護藝人名譽。出道以來，梓渝因俊朗外型與《逆愛》中溫柔角色形象圈粉無數，但近年多次成為私生飯與謠言攻擊的目標，對於此次事件，他透過公司呼籲粉絲勿信謠、勿傳謠，理性看待娛樂資訊，也希望外界關注作品本身，而非私生活臆測。