▲在日前勇士以118：111擊敗拓荒者的比賽中，理查德先發出戰攻下13分，攻守兩端皆有亮眼表現。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在NBA美國職籃（National Basketball Association）季前熱身賽展現新氣象，其中最令人驚喜的亮點之一，便是22歲小將理查德（Will Richard）。這位在夏季聯賽表現亮眼、成功簽下正式合約的新星，如今已獲得主帥科爾（Steve Kerr）的高度信任，甚至暗示他新賽季將進入主要輪替陣容。在日前勇士以118：111擊敗拓荒者的比賽中，理查德先發出戰攻下13分，攻守兩端皆有亮眼表現。科爾賽後大讚：「Will真的懂得怎麼打球，他防守積極、閱讀比賽出色，今天的三分球也投得很準。我們對他非常興奮，他是一位非常優秀的球員。」科爾更進一步透露，理查德已經在自己心中佔有重要位置：「如果你在名單上，就一定有機會。我不會猶豫讓他在例行賽上場，因為我對他已經有充分信心。」這位二輪新秀自夏季聯賽起便受到關注，與來克萊爾（LJ Cryer）一同在訓練營中脫穎而出。理查德能在勇士擁擠的後場陣容中迅速獲得科爾青睞，顯示出他出色的球商與即戰力。對於同屬側翼的庫明加（Jonathan Kuminga）而言，理查德的崛起也意味著他將面臨更多上場競爭。隨著勇士陣中已有柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）兩大球星領軍，加上去年嶄露頭角的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與本季快速成長的理查德，球隊年輕核心的實力與深度明顯提升。科爾的信任，也讓這位22歲新星有望成為勇士板凳席上的新X因子。另一位年輕後衛波傑姆斯基也在受訪中展現成熟心態。他坦言受到柯瑞與巴特勒兩位球星啟發，希望提升出勤率，成為勇士的穩定戰力。波傑姆斯基表示：「我觀察Steph與Jimmy這幾年，儘管年紀漸長，但他們每季仍能打超過65場比賽，這讓我想挑戰自己。我的目標是出賽75到80場，幫助球隊在整季保持穩定。」這名22歲的射手上季場均11.7分、三分命中率37.2%，他強調將持續提升外線準度與出勤穩定性，「健康與穩定是我最大的目標，我希望整季都能為球隊貢獻，減輕柯瑞與巴特勒的得分壓力。」