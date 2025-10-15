我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《亞利桑那共和報》（The Arizona Republic）記者Duane Rankin報導，鳳凰城太陽主帥奧特（Jordan Ott）於15日透露，新加盟球星傑倫·格林（Jalen Green）將無法趕上下周三球隊的NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季例行賽開幕戰。格林在訓練營初期拉傷的腿筋近日再度復發，在被休士頓交易後的首季就遭遇傷病麻煩。奧特表示：「我們都知道軟組織傷勢的恢復難以預測。這確實令人沮喪，但幸運的是我們發現得早，傷勢並不嚴重。他很渴望上場——新隊友、新系統——但我們得用其他方式幫助他適應節奏。現實就是如此。」這次傷勢是在太陽前往中國與籃網進行兩場熱身賽時復發，導致格林未能出戰任何一場季前賽。奧特在10月初曾形容這只是「輕度」腿筋拉傷，如今則需要再休養觀察約10天。這意味著他將錯過對國王的開幕戰，但若恢復順利，有機會於下週五、六背靠背對快艇與金塊時復出。格林今年夏天隨著杜蘭特（Kevin Durant）的重磅交易案，與布魯克斯（Dillon Brooks）一同從火箭轉至太陽。他在休士頓的4個球季幾乎鮮少受傷，過去兩季都全勤82場，從2023年2月以來未缺席過任何一場比賽。另外，太陽中鋒威廉斯（Mark Williams）同樣未出戰季前賽，不過Ott指出這是球隊為他量身制定的體能調整計畫，目前他已恢復進行5對5實戰訓練。太陽季前賽多以布克（Devin Booker）、布魯克斯、艾倫（Grayson Allen）、鄧恩（Ryan Dunn）、伊戈達羅（Oso Ighodaro）為先發主軸。若威廉斯順利歸隊，預計將取代伊戈達羅，而格林回歸後則有望頂替艾倫或鄧恩，成為太陽外線火力的重要補強。