央廣駭客案讓蔥哥的情報記事又添一筆光榮紀錄。這事更加證實了我之前的懷疑，蔥哥經營的根本不是什麼媒體或揭弊狗仔隊，而是一個情報系統。央廣案之所以特殊，原因有三:一是央廣本身的特殊性。央廣原本是「對匪廣播」的主要基地，類似冷戰時代美國對共產國家內部宣傳而成立的「美國之音」，為了穿透其地理廣大與電訊封鎖，央廣是台灣幾乎獨一無二的「短波(SW)」電台，兩岸尚未開放三通前，央廣有個節目專放鄧麗君的歌曲，吸引廣大大陸聽眾躲在棉被裡收聽。央廣更重要的功能是情報員聯繫，有時會在特定時段，播放一連串數字，或某本書裡的某一句詩句，那就是與潛伏在對岸的情報員，事先約定好的暗號，將在特定的時間與地點，採取某些特定的行動或交付、見面。對岸就算攔截到訊號，也無法得知其意義。到現在民主時代，央廣仍有一個關鍵功能，即是在戰時，或大規模災變致使台灣所有內外通訊與媒體斷訊時，仍能透過短波廣播，傳送正確的政府資訊給國內外聽眾，維持政府訊息發佈的一致性。所以，央廣本身是具有情報功能的單位，也因此才會設在大直這麼敏感的軍事要地。央廣的旁邊就是以前蔣經國的七海官邸，據老央廣人說，他們當年晚上不敢到陽台抽煙，因為只要出現火星，七海警衛的子彈就可能射過來。央廣案第二個特殊之處，在於吳姓工程師的轉職任職過程。吳姓工程師原本在谷哥、微軟工作，年薪起碼上百萬，而且號稱是第一代的AI高手。央廣資訊系統工程師的月薪，受到政府法令限制，頂多三、四萬元，一個人放棄一年百萬高薪去屈就一個不到五萬月薪的工作，顯然不合理，應有特定目的。這就牽涉到情報人員招募的基本原理，不是「拉出」，就是「打入」。「拉出」是把原本體制內人員撬動投誠，提供情報，類似劉連昆提供中共飛彈情報，或有人向媒體提供內部弊案訊息，比較常見。「打入」則是覓得合適人選，打進目標單位任職，從而取得訊息或進行破壞，類似「無間道」中劉德華的角色，梁朝偉的臥底黑社會也是一種「打入」，操作上比較困難，也比較少見。但吳姓工程師放棄高薪轉去央廣低就，看起來更像是一種「打入」，而非「拉出」。打入人員需要極高的意識忠誠度與信念認同度，不純粹用金錢可以打動與維持，所以更難處理。央廣案第三個特殊之處，在於吳姓工程師被抓到的操作手法，是「破壞」而非情報蒐集。說實話，央廣轉型之後，更像是個宣傳機器，而非情報單位，所以其機密程度可能有限。但吳姓工程師在央廣首頁上掛五星旗，是一種很典型的破壞行動。如果是央廣資訊系統有資安漏洞，外部駭客輕鬆駭入即可，不必人進到內部去搞破壞，這樣很容易失風被捕。這個行動看起來，更像是一種向上級交投名狀，證明自己能耐與忠誠的手段。如果檢調沒有查出這是內部人員操作，誤以為這是外部駭客所為，那麼放到戰時，便可能在國家最需要央廣發揮短波廣播的時刻，從內部癱瘓整個央廣，甚至發佈虛假的投降訊息。這才是打入一個資訊工程師，最有價值的功能。也就是說，單從吳姓工程師犯案情節來看，法律上不是重罪。但從情報角度上來看，聯結上中共攻台的可能戰術戰法，這個打入行動的價值可就大了。一如狗頭蔥集團的跟監政要，重點不是抓到什麼弊案，而是掌握了政要們的住處與行蹤，聯結上對岸的斬首行動，才是最有價值的情報。回顧一下，以色列如何一夜之間，以遙控飛彈在熟睡中狙殺9位伊朗科學家？不但要先知道他們住那裡？還要知道他們睡那一個房間。往前一點，美軍如何狙殺伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼？也得先掌握他的行蹤，甚至掌握他或他的隨扈們的通訊，知道他何時坐那輛車？在什麼地方出現？才能從高空以無人機和飛彈精準狙擊。對於現代戰爭而言，斬首行動是癱瘓敵軍指揮系統的主要手段，而斬首行動的成功，需要極度精密且細緻的前置情報工作，而這正是蔥哥一系列行動所能提供的素材。另有一條很值得觀察的暗線，即蔥哥操作這些人員的方式，很像情報單位愛用的「單線領導」。蕭依依與吳駭客似乎並不認識，蔥哥也很聰明的設下各種斷點，操作吳駭客的助理似乎也與蕭依依系統無關，至少不是那位浴巾妹去聯繫或交通吳駭客。這種精密操作是戴笠與軍統等級的玩法，或者台灣人比較不熟悉的，中共中央特科也是這種玩法，周恩來便是最原始的情報頭子。如果只是搞個揭弊組織或爆料協會，多方接觸「拉出」爆料人即可，那需要「打入」特定單位？或採取單線領導？這些手法皆讓人覺得蔥哥的企圖並不單純。所以，我直覺認為，蔥哥根本不是在經營一個啥狗仔團，而是在經營一個台灣版的「中共中央特科」分支單位。不要以為情報單位都是執政者才能享有的特權，情報單位在在野時更有獨特價值。軍統的前身是國民黨的復興社與藍衣社，成立於1932年，專屬蔣介石，當時便有特務處。中共中央特科成立於1927年，是蔣介石在412上海大清洗後，中共中央為保衛領導人成立的特務組織，後來逐步擴大為包括情報、保衛、暗殺、與內部監控的龐大組織，即現今中共國安部、公安部、中央警衛局等單位的前身。如果有天蔥哥當上了總統或法務部長，或國會調查權法案通過，這些人馬就可能化身為他個人專屬的「小警總」，或與敵對勢力配合，成為斬首行動的前置工作單位。還有一個問題也很值得深究，即這些人馬的運作經費那裡來？有沒有對岸資金介入？我只能假設一下，專欄之中假設一下應該不犯法。那位浴巾妹是夫人的親信，所以狗仔團的車子都是她租的，說明夫人派管人管錢。夫人一家又有許多公司，其中一家是「國際顧問公司」，這就有趣了。假設有人放了一大筆錢在香港，他只有兩種方法把錢打來台灣，一種是細水常流，經常打個100萬以下金額來台灣，因為100萬以上很可能會被反洗錢單位盯上，但經常有港資流入的帳號，還是可能被國安單位盯上。因此，最好的辦法就是做假交易，香港公司跟菲律賓或新加坡人頭公司搞個項目合約，把錢打過去，台灣的顧問公司再與人頭公司簽個顧問案合約，錢就可以光明正大的打進來了。這是詐騙集團與洗錢集團常用的手法，其實玩順了以後，並沒有想像中的困難。總結來說，檢調以國安專組來查蔥哥的案子，算是走對的第一步，但要將其定罪，還有很長的路要走。情報世界的手法千變萬化，並非純靠法律便可阻擋，國安與情報單位得要振作點，得用上些情報手段，才有機會阻止蔥哥的在台中央特科繼續運作。不過，這也是個很好的案例，讓台灣的國安情報系統試驗一下、熱身一下，想想如何應對這些情報，或類情報作為?擬出應對劇本，以因應戰時最慘烈的攻擊。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com