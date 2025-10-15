我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮航空34歲孫姓空服員日前飛米蘭執勤時身體不適，抱病上班返台後離世，引發各界關注。家屬14日在台中東海殯儀館舉行告別式，傳出同日下午6時，公司仍傳訊要求提供9/27家庭照顧假的請假證明，對此，長榮航空道歉，表示是同仁對業務不夠熟悉所致。有網友在社群平台上指控，近日有一位長榮航空空服員在執行航班時身體不適，但當班座艙長並沒有即時協助聯絡機上衛星醫療系統(medlink)，下機時甚至忽視她的身體狀況及需求。該組員返台後住院，最終不幸離世。對此，長榮航空證實接獲同仁不幸往生消息，正進行調查中。孫姓空服員家屬昨（14）日上午7時在台中市東海殯儀館舉辦告別式，儀式不對外開放，親友及多名同事到場追思。桃園市空服員職業工會前秘書長林佳瑋今（15）日發文痛批，過世的空服員昨天才辦完告別式，長榮航空同日下午就要求提供9/27家庭照顧假的請假證明，「他已經不幸往生了，你們長榮航空還在問人家9/27的家庭照顧假證明？」據了解，長榮航空負責假勤的部門，因假勤系統上未有任何註記，同仁都不知已離世的孫姓空服員姓名，主管也未特別交代，因此該同仁仍然傳訊息催繳證明，在已逝的孫姓空服員告別式同日下午6時許，發訊息向孫姓空服員詢問「學姊好，請問學姊是否有繳交9/27的家顧假證明是否有繳交，若是尚未繳交，請盡速繳交，謝謝。因作業所需需要學姐先拍照給我謝謝學姐。」對此，長榮航空回應，對於造成家屬困擾深感歉意，公司於員工住院期間，已協助辦理差假申請作業，此次誤失係因同仁對業務不夠熟悉所致，長榮航空會深切檢討、改進，再次向家屬致上最深的歉意。