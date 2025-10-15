輝達北士科T17、T18基地因為地上權卡關，但15日晚間新壽證實，該地將於明日舉辦動土典禮。財經臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，這都是什麼瞎招，「我真的開始同情李四川耶。」
新光人壽2021年標到該基地地上權50年，北市府近日與新壽談解約，估計解約金8億元，但新壽為避免背信，台北市副市長李四川證實，要求計算50年利潤，總額為107億元。
Emmy追劇時間指出，新壽養地四年連地基都沒挖，「開口就要140億，現在眼看脅迫不成還要開工了，這不是告訴全世界你還真的從頭到尾沒動過這塊地就要賺100億。」
她表示，新壽動作頻頻，但沒有一個招正常，一開始說輝達要去印度要北市府低頭，而後新壽稱沒有要140億，但李四川證實開107億，加上已繳交的權利金32.8億，加起來就是140億，「我的天老爺，新壽裡面現在還有沒有正常人，能做個有水準的決定嗎？」
新光人壽與輝達的MOU在9月30日到期，北市府與新壽談合意終止條件至今未有結果。台北市長蔣萬安表示，輝達表態願意承受解約金額。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Emmy追劇時間指出，新壽養地四年連地基都沒挖，「開口就要140億，現在眼看脅迫不成還要開工了，這不是告訴全世界你還真的從頭到尾沒動過這塊地就要賺100億。」
她表示，新壽動作頻頻，但沒有一個招正常，一開始說輝達要去印度要北市府低頭，而後新壽稱沒有要140億，但李四川證實開107億，加上已繳交的權利金32.8億，加起來就是140億，「我的天老爺，新壽裡面現在還有沒有正常人，能做個有水準的決定嗎？」
新光人壽與輝達的MOU在9月30日到期，北市府與新壽談合意終止條件至今未有結果。台北市長蔣萬安表示，輝達表態願意承受解約金額。