新北市議會前副議長陳文治，2009年到2021年期間，以四名人頭向議會詐領86萬餘元的助理費，而高雄立委林岱樺同樣涉嫌詐領助理費、加班費共1496萬遭起訴，民進黨廉政會今晚開會，由於陳文治一審已經判決有罪，決議予以停權3年處分，至於林岱樺因為還在偵查中，所以還無法做出懲處。民進黨廉政會晚間7點開會，陳文治沒有到場說明，三次通知都請假，由於案子無法繼續拖延，加上陳文治涉及五個案件，一審判決有罪合併執行5年多，廉政會給予停權3年處分。林岱樺則親自現身廉政會，律師團隊準備了600多頁的陳述狀，主委邱駿彥受訪時表示，因為政治獻金案檢察官還在偵查廉政會今天還不能做出結論，不過他強調廉政會不考慮初選的問題，考慮初選立場就會不公正，林帶樺畢竟是社會知名人士，要做成處分一定要事證明確，目前還沒達到那個程度。林岱樺在會後也發佈聲明強調，尊重司法權力配合釐清事實，堅守清廉勤政愛相圖價值，請大家對他的清白要有信心。