台北車站大廳驚傳在10月9日下午發生駭人性侵案件！一名遭通緝的44歲邱姓男子，竟在大廳內公然對醉倒的外籍女子性侵，行徑離譜至極。後來消息傳出，被害女子為香港籍女遊客，讓港媒高度關注，有香港媒體直呼「遊台小心」，許多香港網友對於在人來人往的台北車站發生性侵案也感到不敢置信。
據了解，邱姓男子10月9日時與其他友人，包括被害人，在台北車站大廳飲酒，直到下午3時，邱男見女子酒醉而犯案。邱男與被害的香港女遊客並非陌生人，而是在北車暫住期間相識的朋友。
受害人是因短期觀光來台，事後被送醫驗傷，酒醒後已提出告訴，目前已錄完口供，將作為未來訴訟的關鍵證據。
對此，臺鐵表示深感遺憾，正積極與鐵路警察局商討如何防範類似情事再次發生。今日北車大廳該區已經拉起封鎖線，公告指出禁止民眾躺臥、飲酒與抽菸，並有警方巡邏強化安全。台北市警察局15日也公布5大作為，包括加強巡邏與守望、調整監視器系統，將增設治安熱點監視、與相助隊保全人員共同強化社區通報機制、持續通動犯罪預防宣導、以及呼籲民眾發現性暴力通報警方到場處理等等。
港媒關注此案 掀網友熱議
香港媒體《星島日報》報導直接以「遊台注意」為題，描述了案情經過，稱「遭拖走性侵10分鐘無人理」並以「離譜」形容，且指出報案者為馬來西亞籍學生。報導另外還提到了北市松山區14日另一起男子當街脫褲露鳥性騷擾女性的新聞。
香港網友紛紛在相關報導底下留言表示，「好恐怖，車站這種這多人的地方，竟然會有眾目睽睽之下拖去牆角性侵這種事情發生，完全想像不到」、「印度2.0」、「無法無天」、「哪裡都有壞人，不好好保護自己，就沒人幫得了」、「台灣好危險」、「好像有人說台灣最美麗的風景是人」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
