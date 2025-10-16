（09:50更新，新增檸檬經紀人回應）

對此，檸檬經紀人也向記者透露會南下2次的原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲檸檬（左1）2度南下前往醫院探望她的粉絲、護童險送命的正義哥（中），讓正義哥一家人都十分感動。（圖／正義哥女兒提供）

▲正義哥女兒坦言，當初正義哥（右）狀況很危急，但在檸檬（左）探望後爸爸康復速度遠超過預期，就連醫生都嚇到：「我們都開玩笑說，是檸檬來讓他恢復這麼快！」（圖／正義哥女兒提供）

▲檸檬（左）2度南下，都特地挑傍晚時候探望正義哥。（圖／正義哥女兒提供）

爸爸其實是兄弟球迷，支持了30年，但啦啦隊他站富邦哈哈哈！」她補充爸爸原本就熱愛運動，不僅棒球會追富邦賽事、連籃球也是富邦勇士的忠實支持者。

▲正義哥女兒坦言父親是30年中信兄弟球迷，但被檸檬（左）的「歌聲」吸引後，開始支持檸檬。（圖／正義哥女兒提供）

▲正義哥的女兒在社群上分享檸檬的故事，《NOWNEWS今日新聞》記者特地找到正義哥女兒詢問暖心互動經過。（圖／正義哥女兒提供）

▲檸檬數次低調前往花蓮光復鄉當鏟子超人。（圖／翻攝自檸檬IG@funkygirls_lemon）

熟悉她的球迷向記者透露：「她總是默默去做，不拍照、不標記，只想實際幫上忙。」

第一次去正義哥還在加護病房不能拍照，她承諾正義哥女兒，等正義哥轉一般病房，她時間允許她會再去

苗栗「正義哥」本月初在苗栗街頭奮不顧身保護兒童，未料遭歹徒猛刺2刀，身受重傷後住進加護病房險些喪命，正值康復期的他，卻在病房門被敲響的那一刻，迎來一位最意想不到的訪客——他最喜歡的啦啦隊女孩富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的「檸魂歌姬」檸檬（林芳婧），《NOWNEWS今日新聞》記者獨家訪問到正義哥的女兒，正義哥女兒表示：「那是爸爸最開心的一天！」正義哥的女兒向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，父親遭遇街頭襲擊後，家裡頓時陷入一片慌亂，父親的狀況也不明朗，因此為了想要讓父親盡快恢復，她特地私訊父親很欣賞的啦啦隊女孩檸檬，希望她錄一段影片幫爸爸加油。正義哥的女兒表示，原本只是想請檸檬錄一段短影片幫爸爸加油，沒想到對方毫不猶豫回覆：「醫院在哪？我下去看他。」原本正義哥的女兒刻意隱瞞探訪計畫，告訴爸爸「檸檬明天才會來」，結果當檸檬突然現身病房，還俏皮可愛地喊著「量血壓囉」時，爸爸整個人愣住，開心卻難以置信。正義哥女兒形容，那一刻，病房裡的空氣都亮了起來：「爸爸是真的很開心，笑容藏不住，是他最近最開心的一天。」正義哥女兒表示，令人動容的是，談起爸爸與棒球的緣分，女兒笑著說：「「出事前一天，他才剛去新莊棒球場看球。」女兒回憶道，正義哥女兒表示爸爸是從檸檬唱歌影片爆紅時就開始關注她，覺得她「天然又好笑」，後來便成為忠實粉絲，常和妹妹一起到新莊、洲際或大巨蛋觀賽，女兒感性地說：「我們全家都會記得她的善良，也希望她被更多人看見。」目前正義哥已拔除胸管，努力練習走路，醫師評估最快本週五可順利出院。當被問到正義哥的老婆會不會因為正義哥到球場支持檸檬吃醋時，正義哥女兒笑說：「媽媽反而沒有很在意檸檬會影響她的地位，但我們全家都知道爸爸最喜歡檸檬，不是去看棒球，而是去看檸檬。」但在檸檬2度探望正義哥以後，正義哥的太太也發自內心感謝檸檬願意前往探病，讓正義哥快速好轉。正義哥女兒表示：「昨天聽醫生說，爸爸當時的情況是非常危急，輸了4000CC的血，還有切開肋骨進去縫合止血。」正義哥女兒說：「看到爸爸10月2日插管在加護病房，到現在可以下床練習走路，醫生說進步速度真的超乎他的預期，相信檸檬姐姐一定有帶給爸爸康復的好運！」此外她也透露檸檬親手寫卡片，還附上親筆簽名給正義哥，讓正義哥笑得合不攏嘴。事實上，檸檬不僅親自南下為正義哥加油打氣，早在花蓮遭遇洪災後沒多久，她就多次低調前往災區協助救災，並未在社群公開行動，在事後才讓粉絲知道她已經默默多次前往花蓮當「鏟子超人」，從球場上的活力，到災區與病房的溫度，檸檬用行動詮釋「偶像」2個字的重量——不僅是在應援舞台上帶動歡呼的女孩，更是帶來希望與力量的天使。檸檬經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者透露：「檸檬非常感謝社會上有正義哥這樣奮不顧身保護幼小的人，因此她總共前往探視2次。。」經紀人表示，10月14日星期二檸檬再次探訪正義哥，對方看到她真的很驚訝也很開心，檸檬也覺得自己能這樣回應支持她的粉絲，同時表達她對正義哥的敬佩之心，這個探視真正溫暖到的是她自己。