9月豪華進口轎車冠軍由Tesla Model 3車系以月銷量242輛奪下冠軍

▲特斯拉Model 3奪下9月份豪華進口轎車銷售冠軍，從7月第9名一路攀升到冠軍，和Model Y同時拿下雙料冠軍。（圖/特斯拉官網）

另外在9月豪華進口休旅車方面，冠軍依舊還是Tesla Model Y車系，9月再以2118輛掛牌數，連續三個月蟬聯銷售冠軍，實力相當驚人

有錢人買車不開Lexus、賓士了？特斯拉大軍壓境「真的突然崛起」

特斯拉Model 3是從「7月第9名>8月第4名>9月冠軍」；而特斯拉Model Y更是從6月開始就已經暴走式銷售，All Kill整個第三季進口豪華休旅車市場冠軍

▲不只特斯拉Model 3崛起奪進口豪華轎車冠軍，特斯拉Model Y暴走式銷售已經完全制霸第三季「進口豪華休旅車」市場。（圖／特斯拉官網）

成功從年度熱銷汽車品牌榜單10名外，直接空降變成第8名，還把日產（Nissan）擠出去，並打敗中華汽車Mitsubishi以及台灣馬自達，爆發力實在相當驚人！

9月豪華轎車銷售冠軍特斯拉Model 3！車子性能、售價、評價一次看

包括「RWD後輪驅動（169.99萬元）」、「Model 3 Long Range全輪驅動（199.99萬元）」以及「Model 3 Performance（233.79萬元）」

▲Model 3目前台灣市售分為三種版本，包括「RWD後輪驅動（169.99萬元）」、「Model 3 Long Range全輪驅動（199.99萬元）」以及「Model 3 Performance（233.79萬元）」。（圖/特斯拉官網）

前排通風座椅

後排乘客甚至還有專屬8吋觸控螢幕

全景玻璃車頂，不僅能有效阻隔紫外線，更提供乘客遼闊的天空景觀。

▲Model 3 車系內裝配備5.4 吋高解析度中央觸控螢幕、前排通風座椅以及最高17組揚聲器沈浸式音響系統，許多車主都大推，直呼開過回不去。（圖/特斯拉提供）