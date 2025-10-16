進口車市場真的殺出黑馬了！許多人買車總是有不同的需求，有人以CP值高的國產車作為首選，也有人更注重外觀內裝及高安全性而選擇進口車，那麼你知道現在台灣有錢人最愛買什麼進口豪車嗎？根據最新9月汽車銷售排行，進口豪華轎車冠軍為「特斯拉Tesla Model 3」；進口豪華休旅車冠軍則同樣是「特斯拉Tesla Model Y」，特斯拉大崛起拿下今年首個月進口豪華車系列雙料冠軍。
根據《U-Car》報導，9月豪華進口轎車冠軍由Tesla Model 3車系以月銷量242輛奪下冠軍，主要也是因為祭出現貨車優惠禮遇，讓許多等待美製車可能降稅觀望潮鬆動；另外第二名為「Lexus ES」，月銷量也有182台成績；至於第三名至第五名都是由BMW拿下，依序為「1 Series（111輛）」、「2 Series（108輛）以及「3 Series（87輛）」。
另外在9月豪華進口休旅車方面，冠軍依舊還是Tesla Model Y車系，9月再以2118輛掛牌數，連續三個月蟬聯銷售冠軍，實力相當驚人；過去一直在豪華進口休旅車表現亮眼的Lexus，則是包辦第二「Lexus NX（608輛）」、第四「Lexus UX（351輛）」以及第五「Lexus RX（342輛）」；第三名則是由「Mercedes-Benz GLC車系（381輛）」給拿下。
有錢人買車不開Lexus、賓士了？特斯拉大軍壓境「真的突然崛起」
然而其實仔細看豪華進口轎車以及休旅車排行，Lexus、賓士、BMW這些豪車其實都還是榜上有名，但驚人的就是特斯拉的逆襲是真的在崛起，以進口轎車來說，特斯拉Model 3是從「7月第9名>8月第4名>9月冠軍」；而特斯拉Model Y更是從6月開始就已經暴走式銷售，All Kill整個第三季進口豪華休旅車市場冠軍，擠下Lexus NX長期霸榜的態勢。雖然跟銷售策略及優惠有一定關聯，但也顯現有錢人在買豪車，選擇特斯拉比例明顯拉高不少。
根據今年第三季汽車市場銷售報告來看，特斯拉全品牌第三季累積交車破5700台，也一口氣將年度累計領牌數衝破萬台來到10490輛，成功從年度熱銷汽車品牌榜單10名外，直接空降變成第8名，還把日產（Nissan）擠出去，並打敗中華汽車Mitsubishi以及台灣馬自達，爆發力實在相當驚人！
9月豪華轎車銷售冠軍特斯拉Model 3！車子性能、售價、評價一次看
過去《NOWNEWS》也曾經介紹豪華休旅車Model Y多次，這回就來看看這台9月豪華轎車銷售冠軍Model 3煥新版，目前台灣市售分為三種版本，包括「RWD後輪驅動（169.99萬元）」、「Model 3 Long Range全輪驅動（199.99萬元）」以及「Model 3 Performance（233.79萬元）」，其中Long Range車型續航里程最高可達608公里，0至100公里加速甚至最快只要4.4秒。
Model 3 車系內裝配備5.4 吋高解析度中央觸控螢幕、前排通風座椅以及最高17組揚聲器沈浸式音響系統；後排乘客甚至還有專屬8吋觸控螢幕，讓駕駛以及乘客擁有彷彿移動劇院體驗；Model 3擁有增強的懸吊系統與減震設計，更配備前後雙層隔音玻璃，大幅降低路面噪音與風切聲；Model 3一大特色就是標準配備全景玻璃車頂，不僅能有效阻隔紫外線，更提供乘客遼闊的天空景觀。
仔細查看Model 3車主的最新評價，不少開過以及剛交車的車主都表示「去試駕過馬上就下單了，特斯拉真的就是有輪子的iPhone，集結高科技跟質感於一身」、「我是煥新Model 3車主，說實話開過真的就回不去，續航力很強也沒有開油車的壓力，下一台車真的很難再買油車」、「我也是七月剛交車的車主，體驗實在太舒服了，買169的就有通風座椅，CP值太高」。只能說，如果最近你也有想購入進口豪車，都可以看一下最新銷售趨勢當作參考囉！
過去《NOWNEWS》也曾經介紹豪華休旅車Model Y多次，這回就來看看這台9月豪華轎車銷售冠軍Model 3煥新版，目前台灣市售分為三種版本，包括「RWD後輪驅動（169.99萬元）」、「Model 3 Long Range全輪驅動（199.99萬元）」以及「Model 3 Performance（233.79萬元）」，其中Long Range車型續航里程最高可達608公里，0至100公里加速甚至最快只要4.4秒。
仔細查看Model 3車主的最新評價，不少開過以及剛交車的車主都表示「去試駕過馬上就下單了，特斯拉真的就是有輪子的iPhone，集結高科技跟質感於一身」、「我是煥新Model 3車主，說實話開過真的就回不去，續航力很強也沒有開油車的壓力，下一台車真的很難再買油車」、「我也是七月剛交車的車主，體驗實在太舒服了，買169的就有通風座椅，CP值太高」。只能說，如果最近你也有想購入進口豪車，都可以看一下最新銷售趨勢當作參考囉！