銀行業績表現出色，為市場注入樂觀情緒

貿易戰擔憂與波動性持續

食用油股票因川普威脅而大漲

▲在與川普政府的貿易戰中，中國自今年五月以來一直沒有從美國購買過一粒大豆。（圖／美聯社／達志影像）

財政部長：貿易談判不受股市影響

政府停擺與數據盲點

在投資人關注美中貿易緊張情勢之際，美國銀行（Bank of America）和摩根士丹利（Morgan Stanley）強勁的季度財報亮眼，美股主要指數週三（15日）多收紅，標普500指數成功反彈回升。儘管美中貿易談判和政府停擺的持續擔憂仍影響投資者情緒，但市場對優於預期的財報季開局表現出了極大熱情，蓋過了這些負面因素。個股方面，台積電ADR勁揚近3％。道瓊工業指數收盤變動不大，僅小跌17.15點或0.04%，收報46253.31點，該指數在盤中一度上漲多達422.88點；標普500指數上漲26.75點或0.40%，收在6671.06點，盤中最高上漲1.2%；那斯達克指數上揚148.38點或0.66%，收22670.08點，盤中曾短暫上漲多達1.4%；費城半導體指數揚升196.73點或2.99%，收6767.06點。週三稍早，來自美國銀行和摩根士丹利的強勁財報為股市帶來了提振。美國銀行股價收盤上漲4.4%，摩根士丹利股價收盤上漲4.7%。美國投資研究機構CFRA Research分析師史托瓦爾（Sam Stovall）表示：「看起來銀行業表現非常亮眼，不僅超出盈餘預期，也超越營收預期，顯示經濟依然強勁。再加上月底聯準會可能再次降息，這些因素都在支撐投資人信心。」不過，市場波動仍未消退。隨著全球貿易緊張升溫，投資人近來情緒緊繃。俗稱「華爾街恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）週三午後一度上升，收在20.6點。該指數在過去一週持續攀升，上週五更突破21.6，創下自5月底以來的新高。此前股價高漲的人工智慧（AI）龍頭輝達（Nvidia）*在收盤時回吐漲幅，收跌0.1%，盤中一度上漲 2.7%。台積電ADR走高，上漲8.77美元，漲幅2.96％，收在304.71美元。標普500指數週二（14日）曾試圖反彈，但最終收低，原因是美國總統川普（Donald Trump）在交易尾盤中威脅，若中國持續不購買美國黃豆，美國可能對中國實施「食用油禁運」作為報復。此前，川普還曾威脅對來自中國的任何商品額外徵收100%關稅，以回應北京對稀土礦物實施的嚴格出口管制。在川普政府威脅切斷美國對中國食用油的採購後，邦吉全球（Bunge Global）股價週三飆升超過11%。邦吉是世界上最大的大豆加工商和食用油生產商之一。該股今年迄今的漲幅約為18%。中國多年來一直是美國大豆的最大買家，但在與川普政府的貿易戰中，自五月以來一直沒有從美國購買過一粒大豆。由於川普對中國徵收的高關稅，該國轉而從阿根廷和巴西購買作物。川普發出對中國的威脅，出現在中國廢食用油出口量去年飆上歷史新高之後，美國占其中43%。另一家大型美國油籽加工商Archer-Daniels-Midland的股價在川普發出威脅後也上漲了 1.5%。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三表示，儘管貿易戰引發了近期的股市波動，但聯邦官員不會因此放棄與中國的強硬談判。貝森特在CNBC的「投資美國論壇」（Invest in America Forum）上受訪表示：「我們不會因為股市下跌而談判。我們將進行談判，是因為我們正在做最有利於美國經濟的事情。」美國政府關門已進入第三週，也進一步加深市場不確定性。在政府停擺期間，聯邦機構停止發布重要經濟數據，使交易員在判斷市場情勢時陷入資訊盲區。盈透證券集團（Interactive Brokers）的托瑞斯（Jose Torres）表示：「投資人目前似乎還不準備讓股市創新高，他們正在等待更多財報與來自華府或北京的消息再行動。波動率依舊偏高，顯示市場隨時可能因任何重大消息而劇烈波動。」