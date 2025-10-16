我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站日前爆發性侵案，引輿論譁然。對此，前台北市政府副發言人郭音蘭昨（15）日指出，交通部長陳世凱、內政部長劉世芳，上車囉！整件事從頭到尾都不在台北市政府轄內，結果青鳥粉專在那邊吵著要蔣萬安負責？民進黨想打蔣萬安，結果打爆自己人。郭音蘭昨發文指出，台北車站是交通部管的，車站治安是內政部鐵路警察局管的，整件事從頭到尾都不在台北市政府轄內，結果青鳥粉專在那邊吵著要蔣萬安負責？郭音蘭痛批，民進黨想蹭悲劇、博版面，卻搞不清楚權責在哪裡。從空間到治安全是中央職權，那交通部長陳世凱呢？內政部長劉世芳呢？出事快一週，2位部長還在神隱？結果最後被自家議員供出來，真是政治喜劇現場。郭音蘭提到，更離譜的是那群「非蠢即壞」的民進黨議員。犯案的是通緝犯，結果他們一路跳針說「街友」。林延鳳罵社會局索資街友資料要3天，拜託，妳該找的是內政部警政署「通緝犯資料」好嗎？郭音蘭說，簡舒培更扯，說「通緝犯混入街友」代表社會局街友管理「徒具形式」？要不要乾脆自己去街友群玩「威力在哪裡」？看妳能不能一眼分出誰是街友、誰是通緝犯？不過，郭音蘭提到，但說實話，簡舒培唯一講對的一句是：「北車安全管理機制要立即檢討改善。」很好，交通部長陳世凱，聽到了嗎？內政部長劉世芳，聽到了嗎？不只簡舒培議員點你們名了，連中正、萬華在地的吳沛憶委員都翻你們牌子了，快出來打球吧！