我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲行與貿易緊張局勢

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日表示，美國總統川普（Donald Trump）將於本月稍晚訪問日本，隨後前往韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）高峰會議。根據法新社報導，貝森特在CNBC於華府舉辦的一場活動中表示，「我們會進行訪問，總統將先訪問日本，然後轉往韓國參加APEC會議，目前預計各國領導人將會出席會晤。」貝森特並未提供訪問日本的具體日期，但他表示訪日行程會在訪韓之前。今年的APEC峰會將於10月31日起於韓國登場。川普還將於10月26日至28日前往馬來西亞吉隆坡，出席東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議，屆時他將見證泰國和柬埔寨在邊境衝突之後簽署和平協議的儀式。川普此行訪問亞洲正值貿易緊張局勢加劇之際，特別是與中國的貿易關係。在今年美中關稅戰中，雙方互爭關稅一度達到三位數，擾亂了供應鏈。雖然雙方隨後降低了緊張程度，但中國上周宣布限制稀土出口，此舉促使川普威脅將從11月1日起對來自中國的商品額外徵收100%關稅。川普這次亞洲行，也預定將於中國國家主席習近平在APEC峰會舉行期間會面。儘管中國本月9日宣布實施稀土出口管制後，川普在10日時一度揚言要取消川習會，但貝森特15日態度樂觀表示，兩位領袖「仍預期會面」。與此同時，日本國內政局也充滿不確定性。執政聯盟成員公明黨在上週表明要與自民黨結束合作關係，並脫離兩黨共組的聯合政府。這也為自民黨總裁高市早苗挑戰首相寶座增添更多變數，是否影響川普訪日，也受到外界關注。