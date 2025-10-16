我是廣告 請繼續往下閱讀

台南烏山頭水庫、高雄鳳山水庫接連被爆出鋪設滿滿光電板，引發民眾對飲用水安全的疑慮，甚至傳出「以藥水清洗光電板」的謠言。同時，一名自稱業者的網友發文表示，清洗光電業10多年來，一直都是用清水洗，未料，卻被「小草女神」DearNana挖出舊文狠打臉。烏山頭水庫光電板一度被爆用藥水清洗，引發用水安全疑慮，不過，儘管相關單位已多次澄清僅使用湖水清洗，並強調水質安全無虞，爭議仍未平息。與此同時，一名自稱從事清潔行業的網友也發文強調：「清洗太陽能大約10年了，從一開始接觸，就是用清水，甚至有些沒有水源的業主，還會要求自來水公司的購水證明。是有些工廠上面有被特別的工業汚染，才會用清潔劑，那真的非常少！10G可能還不到1M，如在水源區和溼地，更不會用藥劑。」未料，DearNana卻挖出同一名網友2021年前的舊文，其中提到「今天測試新的清洗藥劑」，狠批：「世紀打臉，笑到岔氣」，也引網友紛紛留言：「洗光電板專業，但洗地不是」、「不代表其他廠商沒用」、「這是類似清水的藥劑」、「臉腫腫」等。然而，根據太陽光電七大產業公協會昨（14）日召開記者會發布的共同聲明，該協會已澄清光電模組無毒，絕無使用化學清潔劑清洗，對於不實謠言將提告。面對質疑，經濟部也強調，水面型光電契約規定不可使用清潔劑清洗面板，且長期水質監測顯示水質未受影響。