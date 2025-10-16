2025秋天，星巴克表示，今（16）日「買一送一」咖啡優惠！foodpanda也表示，星冰樂半價多一杯外送優惠；最新聯名miffy + STARBUCKS米菲兔70週年。UG Tea表示，「買一送一」新店開幕優惠；萬聖節「U茉降靈」限定套組送保冷袋，開喝三窨十五茉＋UG奶茶，還抽獎送「限量品牌 T-shirt」。
今「星巴克買一送一」！星冰樂：半價多一杯
星巴克表示，開搶miffy + STARBUCKS米菲兔70週年最新聯名前，今（16）日先喝兩大咖啡優惠一次看：
◾️「星巴克買一送一」咖啡優惠！星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年10月1日(三)～10月31日(五)每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡、冰搖檸檬果茶，其中一杯由星巴克招待。
4款飲料咖啡優惠價格一次看：
2杯「特大杯那堤」優惠價155元（原價310元）、平均77.5元
2杯「特大杯摩卡」優惠價170元（原價340元）、平均85元
2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元（原價350元）、平均87.5元
2杯「特大杯冰搖檸檬果茶」優惠價140元（原價280元）、平均70元
◾️星冰樂「半價多一杯」！foodpanda熊貓外送10月合作活動，10月17日(五)，活動期間點購兩杯大杯(含)以上馥列白、福吉茶那堤、摩卡可可碎片星冰樂，享第二杯半價。
提醒大家，星巴克將依外送配方製作飲品皆約九分滿(含冰塊)；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目不適用任何優惠；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
UG Tea：買一送一！萬聖節「U茉降靈」今開喝
Trick or Drink！UG Tea推出萬聖節「U茉降靈」限定套組，招牌315「三窨十五茉純茶(L)＋低卡烏龍茶凍、三窨十五茉UG奶茶」搭配雙杯保冷袋，特價125元（原價142元），今10月16日至10月31日開賣；UG會員加碼買「U茉降靈」抽獎「限量品牌 T-shirt」；活動期間，找出隱身在UG門市、UG官方LINE線上點餐的小怪物「UU」，並完成Threads社群指定任務，再抽神秘豪禮。
UG Tea號召大家參與10月25日(六)一日限定，信義、圓山、中山3大商圈變裝快閃活動，換上創意萬聖裝扮有機會領取「專屬優惠禮包」。
UG Tea買一送一！中山大直店開幕優惠
UG Tea中山大直門市今開幕試營運，10月16日至10月18日，限定「茶花紅烏龍純茶(L)買一送一」！10月16日至10月29日，凡消費每人贈品牌保冷袋乙個。
9月1日至9月3日「三窨十五茉純茶 (L) 買一送一」台中東山限定開幕優惠！9月1日至9月14日，每人消費不限金額，免費贈送「品牌保冷袋」乙個。
提醒大家，10月16日至10月18日實施限購措施，每人限購20杯（含買一送一優惠杯數）；活動時間與內容以門市店員夥伴公告為準；外送平台不適用；試營運、萬聖活動不與其他優惠併用，環保杯優惠除外。
UG Tea 中山大直店 資訊
地址：台北市中山區北安路569-1號1樓
電話：02-8509-6660
時間：10:00-21:30
資料來源：星巴克、foodpanda、UG Tea
我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克表示，開搶miffy + STARBUCKS米菲兔70週年最新聯名前，今（16）日先喝兩大咖啡優惠一次看：
◾️「星巴克買一送一」咖啡優惠！星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年10月1日(三)～10月31日(五)每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡、冰搖檸檬果茶，其中一杯由星巴克招待。
4款飲料咖啡優惠價格一次看：
2杯「特大杯那堤」優惠價155元（原價310元）、平均77.5元
2杯「特大杯摩卡」優惠價170元（原價340元）、平均85元
2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元（原價350元）、平均87.5元
2杯「特大杯冰搖檸檬果茶」優惠價140元（原價280元）、平均70元
◾️星冰樂「半價多一杯」！foodpanda熊貓外送10月合作活動，10月17日(五)，活動期間點購兩杯大杯(含)以上馥列白、福吉茶那堤、摩卡可可碎片星冰樂，享第二杯半價。
提醒大家，星巴克將依外送配方製作飲品皆約九分滿(含冰塊)；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目不適用任何優惠；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
Trick or Drink！UG Tea推出萬聖節「U茉降靈」限定套組，招牌315「三窨十五茉純茶(L)＋低卡烏龍茶凍、三窨十五茉UG奶茶」搭配雙杯保冷袋，特價125元（原價142元），今10月16日至10月31日開賣；UG會員加碼買「U茉降靈」抽獎「限量品牌 T-shirt」；活動期間，找出隱身在UG門市、UG官方LINE線上點餐的小怪物「UU」，並完成Threads社群指定任務，再抽神秘豪禮。
UG Tea號召大家參與10月25日(六)一日限定，信義、圓山、中山3大商圈變裝快閃活動，換上創意萬聖裝扮有機會領取「專屬優惠禮包」。
UG Tea中山大直門市今開幕試營運，10月16日至10月18日，限定「茶花紅烏龍純茶(L)買一送一」！10月16日至10月29日，凡消費每人贈品牌保冷袋乙個。
9月1日至9月3日「三窨十五茉純茶 (L) 買一送一」台中東山限定開幕優惠！9月1日至9月14日，每人消費不限金額，免費贈送「品牌保冷袋」乙個。
提醒大家，10月16日至10月18日實施限購措施，每人限購20杯（含買一送一優惠杯數）；活動時間與內容以門市店員夥伴公告為準；外送平台不適用；試營運、萬聖活動不與其他優惠併用，環保杯優惠除外。
UG Tea 中山大直店 資訊
地址：台北市中山區北安路569-1號1樓
電話：02-8509-6660
時間：10:00-21:30
資料來源：星巴克、foodpanda、UG Tea