東北季風+風神颱風雙襲來小心共伴效應！氣象專家吳德榮今（16）日在專欄「洩天機教室」表示，首波帶有冷空氣的「東北季風」週六晚間起開始南下，週日起各地轉有雨，低溫逐日降低，加上風神颱風外圍環流恐怕會有共伴效應影響，北台灣、東部地區明顯降雨，即便風神颱風高機率不會登陸台灣，民眾應該要及早防範「大量降雨」的潛勢。
好天氣還有三天！第一波東北季風週六晚上南下
吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，根據最新（15日至20日）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週六各地大多晴朗，白天炙熱，北台灣最高氣溫常在37、38度，應該注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部降雨的機率，東半部也偶有零星短暫降雨的機率。
吳德榮說，不過好天氣只到週六傍晚，第一波的有冷空氣的「東北季風」週六晚上開始南下，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降；下周日至周三（19至22日）各地轉有降雨的機率，低溫逐日緩降。
風神颱風最新路徑曝光！不登陸仍可怕「共伴效應大雨連炸4天」
至於風神颱風目前最新路徑，吳德榮提到，根據歐洲模式（ECMWF）模擬調整，19日20時風神已通過呂宋島北端，進入南海；美國系集模式（GEFS）模擬則顯示，其系集平均（隱含機率最高）路徑也是通過呂宋島北部，進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑有「不確定性」，仍需要持續觀察。
不過要注意的是，雖然颱風高機率不會登陸台灣，但是受到風神颱風外圍環流加上東北季風來襲，會出現「共伴效應」，北台灣以及東部地區會有「大量降雨」的潛勢，民眾應該及早注意防範。根據中央氣象數最新雨量預報，從19日至22日，北部地區以及東部地區、恆春半島都有局部豪雨，中南部山區則有局部大雨，民眾要特別留意最新氣象預報！
資料來源：洩天機教室、中央氣象署
