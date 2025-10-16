我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王世堅的質詢名言近期被中國網友改編成一曲〈沒出息〉，在社群媒體上瘋傳，不過同營綠委王義川狠酸：「那是專門統戰洗腦的，大家不用去唱這個歌」。對此，國民黨立委徐巧芯昨（15）日指出，國安局有調查過〈沒出息〉嗎？是統戰素材還是民眾自發創作？難道，只要批評政府、質疑政策，就會被貼上「中共滲透」的標籤？王世堅金句「本來是從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」被改編成〈沒出息〉爆紅，卻遭王義川批評，質疑是統戰，王世堅認為愛聽什麼是自由選擇，徐巧芯則在昨日質詢國安局長蔡明彥時提問，到底要如何判斷這些訊息，哪些是「中共介入」、哪些只是「民眾表達不滿」？徐巧芯提到，她想知道的是：目前有沒有具體統戰案例？有沒有查到哪支影片、哪篇貼文真的是中共在操作？離譜的是，王義川竟說王世堅的爆紅歌曲〈沒出息〉是中共統戰，呼籲大家不要聽。徐巧芯說，所以她再問國安局，這首〈沒出息〉，國安局有調查過嗎？是統戰素材還是民眾自發創作？國安局的回答是「要看內容與傳散情況」，要達到國安等級，必須涉及污衊元首、干擾對外關係、災區，或選舉等狀況。徐巧芯認為，但國安局這樣的標準模糊又危險，如果連國安局都無法清楚界定什麼是統戰訊息，那人民要如何遵循？會不會最後，只要批評政府、質疑政策，就被貼上「中共滲透」的標籤？徐巧芯強調，防堵認知作戰，固然重要，人們該警惕的是不能讓「反滲透」變成壓制言論的萬用藉口。當政府拿不出證據、卻濫貼標籤或有心人刻意抹紅時，真正被分化的，不是敵我，而是台灣人民間的信任。