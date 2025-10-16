準風神颱風最快會在17日週五晚間生成，根據中央氣象署預估，風神颱風路徑以通過巴士海峽或呂宋島機率高，直接侵台機率較低，不過因為剛好這週末有東北季風南下，因此不論颱風是否會來，北台灣、東半部地區大雨、豪雨確定是躲不掉，影響最劇烈時間從週日至下週三，民眾應該及早做好防範。氣象粉專「台灣颱風論壇」、「觀氣象看天氣」也都陸續發文示警，北部及東半部地區週末開始要嚴防持續性大雨。
準風神颱風最快週五晚間生成！路徑南修「北東大雨還是躲不掉」
氣象署表示，今年第24號颱風「風神」因為發展不斷受阻，因此成颱時間不斷延後，預估最快會在週五（17）日晚間生成，預測路徑目前也有南修趨勢，雖然還是有模式還是預測會靠近台灣近海，但整體估計會直接通過菲律賓呂宋島並進入南海的機率最高。
氣象署提到，不管風神颱風最後路徑怎麼走，秋颱有東北季風參戰的情況下，共伴效應讓北台灣、東部地區「大雨依然躲不掉」，週日開始北台灣大幅度降溫10度，且受到東北季風及風神颱風外圍環流影響，全台轉雨，尤其北台灣、東部區域、恆春半島局部豪雨；中南部山區也有局部大雨，民眾真的要提前做好防範。
東北季風+風神外圍環流！共伴效應雨彈炸4天「北部、東部」
氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，目前熱帶擾動96W組織性改善中，預計還要2至3天整合，才有機會增強為風神颱風，路徑依舊沒有太大變化，模擬模式稍微南調會先朝菲律賓呂宋島移動，短暫北偏進入巴士海峽後，隨後東北季風持續增強、颱風減弱，而往西南移動。
「台灣颱風論壇」強調，風神颱風侵襲台灣的機率仍然偏低但必須注意週日（19日）到下週三會有共伴效應發生，北部、東部將有持續性的大雨；宜蘭、花蓮、基隆北海岸甚至有劇烈降雨，這幾天請趕緊做好防災準備！
氣象粉專「觀氣象看天氣」也提到，96W路徑略向南修至菲律賓中北部，颱風暴風圈直接影響台灣的機率明顯降低，但從19日起外圍環流將與東北季風產生共伴效應，為大台北山區及東半部帶來顯著降雨，其他地區亦可能出現零星降雨，除非96W最後發展受阻消散或者路徑更南修，否則從19日起至22日會為台灣北部及東半部帶來明顯降雨的機率相當高，民眾要持續關注天氣變化。
資料來源：觀氣象看天氣、台灣颱風論壇、中央氣象署
