準風神颱風最快週五晚間生成！路徑南修「北東大雨還是躲不掉」

預估最快會在週五（17）日晚間生成，預測路徑目前也有南修趨勢

但整體估計會直接通過菲律賓呂宋島並進入南海的機率最高。

共伴效應讓北台灣、東部地區「大雨依然躲不掉」，週日開始北台灣大幅度降溫10度，且受到東北季風及風神颱風外圍環流影響，全台轉雨，尤其北台灣、東部區域、恆春半島局部豪雨；中南部山區也有局部大雨

▲風神颱風預估最快會在週五（17）日晚間生成，預測路徑目前也有南修趨勢，侵襲台灣機率低，但因為有東北季風參戰，共伴效應週日起雨彈開炸4天，尤其北部、東半部地區雨勢確定躲不掉。（圖/觀氣象看天氣）

東北季風+風神外圍環流！共伴效應雨彈炸4天「北部、東部」

▲風神颱風路徑稍微南修，會先朝菲律賓呂宋島移動，短暫北偏進入巴士海峽後，隨後東北季風持續增強、颱風減弱，而往西南移動。（圖/台灣颱風論壇）

風神颱風侵襲台灣的機率仍然偏低但必須注意週日（19日）到下週三會有共伴效應發生，北部、東部將有持續性的大雨；宜蘭、花蓮、基隆北海岸甚至有劇烈降雨

但從19日起外圍環流將與東北季風產生共伴效應，為大台北山區及東半部帶來顯著降雨