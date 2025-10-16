我是廣告 請繼續往下閱讀

日本自民黨總裁高市早苗在失去原先為執政聯盟成員的公明黨合作之後，為了順利在月底臨時國會中當選首相，目前正積極展開跨黨協商。高市早苗週三（15日）與日本維新會黨魁吉村洋文進行會談，雙方同意籌組聯合政府為目標，從今（16）日開始進行政策磋商。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，日本政壇迎來重大變局，這基本確定了日本將迎來第一位女性首相的歷史性時刻。高市早苗週三日本國會內，與日本維新會黨魁、大阪府知事吉村洋文進行會談，並請求兩黨在臨時首相選舉中合作，提出由兩黨組建聯合政府。雙方達成共識，同意從週四開始進行政策磋商，由高市早苗、自民黨政調會長小林鷹之、日本維新會的共同代表藤田文武、政調會長齋藤勇士共同進行。對此，矢板明夫在臉書上發文表示，日本政壇又迎來重大變局。高市早苗與吉村洋文在國會舉行具有歷史意義的黨首會談，並在「聯合執政」的問題上取得基本共識，「也基本確定了日本將迎來第一位女性首相的歷史性時刻。」矢板明夫指出，目前眾議院過半需要233席，自民黨手握196席，日本維新會有34席，兩黨合計已有230席，只差3票就能過半，可以透過吸收無黨籍或小黨議員達成。「從目前形勢來看，過半幾乎已成定局。」矢板明夫提到，高市早苗在與吉村洋文會談後稱，雙方「基本政策達成一致」並已正式提出希望組建包含聯立政權在內的合作關係。而吉村洋文則表態稱，如果政策協議順利達成，將在10月21日的首相指名選舉中，將會支持高市早苗出任首相，「這等於直接點頭同意『送高市進首相官邸』。」雙方也宣布從16日開始，由兩黨的黨首與政策會長展開正式政策協議。其中，日本維新會長期推動的「副首都構想」（將大阪打造成與東京同級的中心城市）也被納入未來協商內容。高市早苗亦承諾將成立協議機構，並計畫明年向國會提出法案，展現了高度誠意。矢板明夫指出，高市早苗出身於自民黨保守派，是前首相安倍晉三的接班人，過去多年積極參與國家安全、科技、憲政等關鍵政策，風格果斷、立場鮮明，也多次表明支持台灣。「但是，正因為其保守立場過於鮮明，在她當選自民黨總裁後，和自民黨聯合執政26年的公明黨宣布退出政權，使高市擔任首相出現了變數。」矢板明夫在文末進一步表示，如今，高市早苗已經基本成功整合了維新會，接著又向擁有27個議席國民民主黨拋出了橄欖枝。「如果成功，將會成為絕對多數。日本政治，將從這一刻起進入新的時代。」