我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國女團Blackpink將在高雄舉行演唱會，市長陳其邁戴上粉紅假髮喜迎巨星。而高雄近年常舉辦國際明星演唱會，吸引網友盛讚，不過，親藍粉專《政客爽》今（16）日卻舉出「高雄負債高達2292億」狠狠吐槽，痛批高雄實際上看不到什麼多厲害的演唱會經濟成績。《政客爽》今指出，高雄負債高達2292億，比台北＋台中＋新北的總和債務還高，但青鳥在社群狂吹捧什麼高雄一直開演唱會啦，其他縣市很羨慕高雄啦，其他縣市長都很廢啦。該粉專認為，說實話，有巨星來台灣開演唱會都很好，那就好好欣賞就好，但硬是要臭其他縣市的人、大開地圖砲，那就講點會傷害你們玻璃心的數據：截至114年6月，六都1年以上未償公共債務：高雄市勇奪第一，高達2292億，是唯一破千億債務的城市。該粉專狠批，照理講，這樣高債務的城市應該是有創造什麼經濟奇蹟之類的，但實際上看不到什麼所謂多厲害的演唱會經濟成績。該粉專也提到，根據知名旅遊網站《Vacations & Travel》公布的2025年全球最值得造訪百大城市排名，台北排名第11名，尚未看到高雄。