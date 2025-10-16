天王周杰倫才剛於上周結束《嘉年華》的巡演，昨（15）日突然在Instagram發限時動態喊話魔術師好友蔡威澤，先是請有看到對方的人通知他，之後透露對方已消失一陣子，「給了一堆藉口，我也都相信讓你好好表演完」，接著還放狠話：「再不出現，你就完了」，隨後又刪文，但被發現已取消關注對方，疑似友情生變。而蔡威澤先是轉發動態後，過一會兒突發出黑底白字表示會遠離社群一陣子，讓外界看得一頭霧水。而對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問後，杰威爾音樂表示不做回應。
周杰倫先是在IG請有看到好友蔡威澤的人通知他，「有誰看到這位把自己也變不見的魔術師蔡威澤，通知我一下」，接著還直接火大喊話：「這傢伙已經給我消失一陣子了，給了一堆藉口，我也都相信讓你好好表演完，你以為我不是魔術師嗎？再不出現，你就完了」，但隨後又將動態刪除，不過被粉絲發現周杰倫已默默取消關注蔡威澤IG。
周杰倫火大點名 蔡威澤轉發後突停用社群
而蔡威澤也轉發周杰倫動態，附上打招呼貼圖寫下「真的很久沒出現」，但沒過多久，又突發黑底白字表示將暫時遠離社群，「抱歉，我會停用社群一陣子，暫時不會回覆訊息」，兩人一系列互動讓外界一頭霧水，有人猜測是友情生變，也有人認為是好友之間鬧著玩。
周杰倫與蔡威澤有多年交情 曾邀對方登上《周遊記》
周杰倫與蔡威澤有多年交情，兩人感情非常好，還曾在2018年央視春晚一同表演〈告白氣球〉。除此之外，蔡威澤還是周杰倫實境節目《周遊記》的固定班底。
蔡威澤是一名魔術師，19歲偶然看到一名街頭藝人表演魔術後，便開啟了他的魔術表演之路，還曾登上《美國達人秀》。而蔡威澤精湛的魔術，也讓他與熱愛魔術的周杰倫成為好友。
📌看更多周杰倫相關新聞
周杰倫寫歌給劉德華、張惠妹都被打槍！恩師吳宗憲慧眼識英雄
〈落雨聲〉是周杰倫賣出第一首歌！與方文山首次搭檔 歌曲藏洋蔥
資料來源：周杰倫IG、蔡威澤IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
而蔡威澤也轉發周杰倫動態，附上打招呼貼圖寫下「真的很久沒出現」，但沒過多久，又突發黑底白字表示將暫時遠離社群，「抱歉，我會停用社群一陣子，暫時不會回覆訊息」，兩人一系列互動讓外界一頭霧水，有人猜測是友情生變，也有人認為是好友之間鬧著玩。
周杰倫與蔡威澤有多年交情，兩人感情非常好，還曾在2018年央視春晚一同表演〈告白氣球〉。除此之外，蔡威澤還是周杰倫實境節目《周遊記》的固定班底。
蔡威澤是一名魔術師，19歲偶然看到一名街頭藝人表演魔術後，便開啟了他的魔術表演之路，還曾登上《美國達人秀》。而蔡威澤精湛的魔術，也讓他與熱愛魔術的周杰倫成為好友。
📌看更多周杰倫相關新聞
周杰倫寫歌給劉德華、張惠妹都被打槍！恩師吳宗憲慧眼識英雄
〈落雨聲〉是周杰倫賣出第一首歌！與方文山首次搭檔 歌曲藏洋蔥
資料來源：周杰倫IG、蔡威澤IG