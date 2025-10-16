我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市週三漲多跌少，摩根士丹利與美國銀行股價在公布亮眼財報後走高，台北股市今（16）日開盤上漲61.61點、來到27337.32點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.46點、來到261.02點。今日開盤量大強勢個股：台積電、台新新光金、南亞科、華邦電、鴻海；開盤量大弱勢個股：金居、良維、大同、萬海、台達電。權值股多數走高，今日召開法說會的台積電開盤上漲5元、來到1470元新天價；鴻海開盤上漲7元、來到213.5元；不過台達電開盤下跌10元、來到1005元。摩根士丹利與美國銀行兩家大型銀行受惠於企業併購熱絡，第三季獲利優於華爾街預期，摩根士丹利股價躍升4.7%，創下歷史新高，美國銀行則大漲4.4%不僅如此，前一日，高盛與摩根大通也公布投行部門表現穩健，並預期該業務將持續繁榮。此外，美股市場成交量相對放大，總成交股數達215億股，高於過去20個交易日平均的204億股。針對美中貿易戰方面，美國財政部長貝森特接受CNBC訪問時表示，華府不希望升高與中國的貿易衝突，強調總統川普準備於本月底在南韓與中國國家主席習近平會面。貝森特強調，即使近期股市因貿易戰波動，他們仍不會因此改變與中國的談判立場。「我們不會因為股市下跌就談判，」「我們談判是因為這對美國經濟最有利。」美股四大指數昨日多數走高，道瓊指數下跌17.15 點或0.037%，收46253.31點，那斯達克指數上漲148.38點或 0.66%，收22670.08點，標普500指數上漲26.75點或0.4%，收6671.06點，費半指數上漲196.73 點或2.99%，收6767.06點。科技五大天王漲跌互見，Meta上漲1.26%，蘋果上漲0.63%，Alphabet上漲2.27%，微軟下跌0.027%，亞馬遜下跌0.38%。半導體股多數收紅，輝達下跌0.099%，博通上漲2.09%，美光上漲2.61%，高通上漲0.76%，應用材料上漲4.3%，德儀上漲0.76%，AMD上漲9.4%。台股ADR多數收漲，台積電ADR上漲2.97%，日月光ADR上漲5.39%，聯電ADR上漲0.27%，中華電信ADR上漲0.72%。