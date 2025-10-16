準備降溫又轉雨！中央氣象署預估「風神颱風」最快週五（17日）晚間生成，雖路徑距離台灣有一定距離，但氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，因東北季風同時南下，將與風神颱風有共伴效應發生機會，預測北部及東部要防範豪大雨發生，氣溫也將明顯轉涼，下週日至下週二為影響台灣最劇烈的時間。
風神颱風醞釀生成！下週攜豪雨炸台灣
「天氣風險 WeatherRisk」分析師林孝儒預報指出，週日至下週二受東北季風持續影響外，目前位於關島西南方之熱帶擾動（96W），預測屆時將增強西行通過呂宋島北部陸地一帶進入南海，並持續趨向海南島前進機率最高，雖然離臺灣有一定的距離。
不過須特別防範的是當颱風位於臺灣以南西行時，將帶上暖濕的氣流，而同時若北方東北季風也南下，將有機會於北部或至東部有明顯的輻合現象，產生共伴效應，帶來顯著的雨量，預測北部及東部將有豪雨機會。
林孝儒提醒，雖然目前熱帶系統結構偏弱、預報路徑與強度仍有變動性；但多數預測將較一致顯示熱帶系統將於臺灣以南區域西行，以通過呂宋島北部陸地或至其近海面西行進入南海機會最高，但因同時東北季風南下，因此將有共伴效應發生機會，使北部至東北部降雨可能更持續且猛烈。
週六晚間開始變天！風速與水氣增加
林孝儒表示，今（16）日持續受太平洋高壓影響，各地為晴時多雲、高溫炎熱，預測氣溫約攝氏33-36度、低溫約25–28度，大臺北與西部內陸較易出現36°C以上高溫；午後各山區有局部短暫陣雨或雷雨可能，範圍小、雨時短但偶有較大雨勢，前往山區仍稍須留意午後天氣變化。類似天氣型態將維持至週五。
週末天氣將隨東北季風南下及菲律賓以東熱帶系統西行而逐步轉變。預估週六白天各地仍可維持晴時多雲、炎熱天氣；晚間起隨風速與水氣增加，東北角至東部將率先轉為多雲到陰、局部短暫陣雨。
