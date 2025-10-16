我是廣告 請繼續往下閱讀

▲素珠（如圖）昨日在FB發出美照，可以看見她氣色紅潤，狀態看起來超好。（圖／翻攝自FB 吳素珠）

今年92歲的資深藝人素珠阿姨（本名吳素珠），演藝生涯超過60年，成為台灣影視圈的傳奇，近年來逐漸淡出幕前專注養生。昨（15）日她罕見在FB更新近況，曬出一張笑容滿面的照片，看起來氣色超好，寫下：「老娘我還很好喔」，讓粉絲開心直呼：「好想妳喔，阿姨還是這麼有活力」。素珠昨日在FB分享上傳新貼文，只見她坐在綠意盎然的陽台，穿著黑白印花襯衫，手握茶杯對鏡頭燦笑，濃密的頭髮配上紅潤氣色，狀態好到不像92歲。她也逗趣的寫下：「老娘一年多沒跟大家在臉書問候 老娘我還很好喔 哈哈」，貼文一出迅速吸引破萬點讚。素珠阿姨從1963年以《小妹妹流浪記》踏入演藝圈，隨後參與無數影視作品，以自然演技與獨特氣質成為螢幕常客。她在《好小子》中飾演慈祥長輩，溫暖形象深入人心；《大尾鱸鰻》裡搞笑又真摯的演出，常讓年輕觀眾驚呼：「原來那個阿姨是她」，而《明天只有我》更展現細膩的情感詮釋，一舉入圍第18屆金馬獎最佳女配角。即便近年來淡出演藝圈，但在影迷心中的地位依舊無可取代。素珠的近況一曝光，粉絲反應超熱烈，瞬間湧入留言區：「素珠阿姨好久不見，祝福健康長壽」、「阿姨笑容太有感染力，真的好想妳」、「看《大尾鱸鰻》長大的我，看到阿姨還這麼有精神好感動」，還有網友笑回「老娘這句話太霸氣，永遠是我們的寶島傳奇」，粉絲紛紛喊話，希望能再看到素珠阿姨回到幕前演出。