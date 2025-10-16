我是廣告 請繼續往下閱讀

裁員行動的混亂與範圍擴大

美國國會兩黨遲遲無法就新會計年度的預算案達成協議，導致聯邦政府關門危機延燒至第3周，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget, OMB）局長伏特（Russ Vought）表示，在政府關門期間，可能會解雇至少1萬名員工。一位聯邦法官週三（15日）下令，暫時禁止政府在關門期間持續裁撤公務員。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州北區聯邦法官伊爾斯頓（Susan Illston）週三在聽證會上表示，她同意聯邦員工工會提出的緊急請求，頒布臨時限制令（TRO），暫停自上週五起啟動的裁員計畫。伊爾斯頓說：「截至目前，臨時限制令已生效。」她表示，該命令暫時禁止政府繼續針對提告的多個工會成員進行任何裁員，或向這些工會成員發出新的裁員通知。該命令將在工會的法律訴訟審理期間持續有效。這些工會於上月底提起訴訟，指控政府以「預算停擺」為由裁員的做法違法。由前總統柯林頓Bill Clinton）任命的伊爾斯頓法官表示，她看到證據顯示，政府似乎「利用政府資金中斷、政府職能中斷的機會，認為所有規則都無效了，法律不再束縛他們。」她進一步指出，這項裁員計畫是不被允許的，部分原因在於它們「具有政治動機」，並指出美國總統川普（Donald Trump）的言論表明，政府針對民主黨支持的部門與計畫下手。伊爾斯頓說「在這起案件中，滲透其中的政治因素正在被大聲宣揚。」她補充稱：「我們有法律規範我們該如何行事，包括規範裁員程序的法律。而這裡正在採取的行動。」美國政府關門始於10月1日，截至目前已過15天，期間聯邦參議院已九度表決臨時撥款法案，但始終未能通過。川普政府在9月底發布備忘錄，告知各機構為政府停擺時的大規模裁員做好準備後，於上週五開始向多個機構的約4100名員工發放裁員通知。白宮曾表示希望實施進一步裁員。不過在週三的裁決之前，伏特接受「查理柯克秀」（The Charlie Kirk Show）訪問時，被問及將解僱多少聯邦員工。他指出：「我想最終可能超過1萬人。我們希望在可行範圍內，大砍官僚機構。」但裁員程序一直很混亂，數百名疾病控制與預防中心（CDC）的員工在10日晚上錯誤地收到了解僱通知。週二提交的更新法院文件顯示，原定應裁撤982名衛生與公共服務部（HHS）員工，但實際上有約1,760人收到通知。該機構隨後撤回錯誤通知，稱這是「資料差異與處理錯誤」所致。除了HHS外，裁員通知還發送給了商務部、教育部、住房和城市發展部、國土安全部和財政部的數千名員工。此外，能源部近200名員工收到了一般裁員通知，告知他們未來可能會面臨裁員。而環境保護局（EPA）有二十多名員工收到了「擬裁員通知」，但該機構尚未做出最終決定是否解雇這些員工。