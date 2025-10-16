我是廣告 請繼續往下閱讀

根據最新的恆理護照指數（Henley Passport Index），美國護照首次跌出前10名，僅排名第12位，台灣護照則排名第37。對此，政論粉專《逆風的烏鴉》今（16）日指出，台灣護照最新的37名（若計入排名重複的國家，是72名）是2011年以後的，也就是14年來的最低點。該粉專表示，台灣排名部分，聚焦在「穩定」、「穩居亞洲第8」，僅少數報導提到「退步2名」；整體趨勢上，根據恆理的網站，最低點是2010年的69名，但此後幾年明顯進步，最高點是2014年的24名。該粉專提到，到了2016年政權交替年，台灣護照是29名，不過2018年回到29名後，呈現整體下滑趨勢；最新的37名（計入排名重複的國家，是72名）是2011年以後的，也就是14年來的最低點。該粉專指出，至於中國的護照，整體來看，最低點是2015年的94名，也就是10年間進步了大約30名。考量到那個名次其實是相同免簽數並列，所以實際進步的名次，可能在5、60名左右。該粉專認為，從免簽國數量的統計看，台灣名次下跌完全不意外，2016年台灣的免簽國是137個，2017年減為134個，2018年回升到148個；不過這也是最高點，此後2019是142個，2020是146個，2021到2023都是145個，2024則是143個。整體來看，雖然減少，但還算穩定。該粉專指出，但最新統計，我們的免簽國卻只剩下136個，比去年的143個減少了7個；甚至比今年7月的139個減少了3個。從免簽國數看，甚至比2016年的137個還少。看起來，台灣的對外關係，真的出了很大的問題。該粉專認為，其實說台灣護照「穩居第8」也是錯的，因為在2024年以前，台灣的排名還在澳門前面，是「亞洲第7」。2024年才被澳門反超，變成亞洲第8。只是這個問題，在大內宣之下大家都沒看到，然後也沒人去比對這些數字的奧妙。