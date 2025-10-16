我是廣告 請繼續往下閱讀

▲喬任梁（如圖）38歲冥誕，粉絲將他的墓園布置成粉色花海。（圖／微博@OINEOINE、@娛樂小浪花er）

37歲中國男星于朦朧在9月11日身亡後，陰謀論頻傳，還有不少人聯想到於2016年9月16日過世、也曾被懷疑遭到虐殺的喬任梁，雖然他的父母否認，表示兒子是憂鬱症離世，但部分網友還是採取不信態度。而昨（15）日是他的38歲冥誕，喬任梁父母也上傳影片，公開粉絲為他用粉色花海布置的墓園，並述說對兒子的思念，「這輩子當你的爸爸媽媽，我們還沒當夠」。喬任梁昨日迎38歲冥誕，他的父母分享影片，寫下：「喬寶，今天是你38周歲的生日，爸媽和所有愛你的粉絲，一起祝你生日快樂」，並公開了粉絲用他最愛粉色裝飾，布置的墓園現場。喬任梁爸爸還在文中提到：「媽媽在廚房，習慣性地又多做了一道番茄炒蛋。她低頭忙著，偶爾念叨兩句你小時候的趣事，說著說著，聲音就輕了下去。我們都老了，可這一生最慶幸的事，就是有你這樣的孩子，這輩子當你的爸爸媽媽，我們還沒當夠」。而在喬任梁的墓園現場，充滿了粉色的花、粉色氣球、粉色蛋糕，變成他生前最愛的粉色花海。不只有多名粉絲到場悼念，就連他的生前藝人好友朱楨，也如往年一般，到場參加悼念活動，還與喬任梁父母擁抱。不少沒能到場的人，也在網路上留言，表達對喬任梁的思念，「永遠記得你燦爛的笑容」、「願你來生幸福」等。喬任梁父母看到後，也感謝大家對兒子的長情，透露從2016年開始，每年都能收到來自各個地方粉絲對兒子的悼念，「這份長情太難得，其實這些年，是你們的守護陪著我們慢慢走過來，讓我們知道Kimi（喬任梁）從未真的離開，他一直被這麽多人放在心上」。據悉，喬任梁離世後，有網友稱他生前曾遭虐待，少了一隻手、肚子凹陷等，並點名林更新、王思聰、包貝爾等人都在場，但都沒有任何證據。不過當時喬任梁父母已出面否認兒子是遭到他殺、以及肢體殘缺、遭虐待等傳聞。