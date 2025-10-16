高雄人衝了！出國便宜機票今（16）日早上10:00開搶，台灣虎航表示，「799元起」單程未稅，高雄出發直飛日韓越澳，12航點一次解鎖，還有日本仙台、韓國濟州新航線，價格一次整理。亞洲航空AirAsia表示，2025年末大促銷「全航線2折」。
台灣虎航：「高雄出發799元」起飛日韓越澳！12航線、價格一覽
台灣虎航開賣高雄出國便宜機票！「799元起」單程未稅直飛日韓越澳，包括新航線日本仙台、韓國濟州，12航點、價格一次看。
高雄出發！單程未稅價格
日本
◾️沖繩1,599元
◾️岡山1,699元
◾️名古屋／大阪／東京／福岡1,799元
◾️仙台2,099元
◾️札幌3,299元
韓國
◾️濟州1,499元
◾️金浦1,299元
澳門
◾️澳門799元
越南
◾️峴港1799元
促銷期間：2025年10月16日10:00開始
旅遊期間：2025年10月16日至2026年3月28日
虎航購票點此進
亞航AirAsia：「全航線2折」2025年末大促銷！
亞航AirAsia表示，現在2025年末大促銷「全航線2折」，最低票價0元起單程未稅、其餘價格單程含稅。
AirAsia年末促銷機票！航線、價格一覽
台北出發
◾️「台北－沙巴」0元單程未稅、1380元起
◾️「台北－清邁」0元單程未稅、1442元起
◾️「台北－馬尼拉」1467元起
◾️「台北－曼谷 (廊曼)」2190元起
◾️「台北－吉隆坡」2388元起
◾️「台北－沖繩」2388元起
◾️「台北－福岡」2972元起
◾️「台北－大阪」3013元起
◾️「台北－札幌 (新千歲)」3590元起
高雄出發
◾️「高雄－曼谷 (廊曼)」0元單程未稅、1442元起
◾️「高雄－馬尼拉」1291元起
◾️「高雄－吉隆坡」2522元起
◾️「高雄－東京 (成田)」3088元起
聯程中轉
◾️「馬爾地夫」1835元起單程含稅
預訂時間：即日起至10月19日
出發日期：2026年3月1日至11月30日
亞航AirAsia購票點此進
資料來源：台灣虎航、亞航AirAsia
