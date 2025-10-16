新光人壽昨（15）證實，今（16）日將舉辦北士科T17、T18動土典禮，引發各界關注，台北市政府則表示，沒有收到申報，不確定是否為假開工。對此，北市議員徐弘庭則酸，「小時候聽過但從沒見識過的鄉野傳說，今天終於見識到了」，馨傳不動產智庫執行長何世昌也直言，「有夠難看」。
新壽突喊動工 北市府：未收到申報
北士科T17、T18地上權問題未解，新壽15日晚間卻證實，16日將在該地舉辦動土典禮，今天已經掛上紅布條、搭好棚架，新壽也表示，因為是內部活動和儀式，不會邀請外賓，也不會對外開放，相當低調。據了解，新壽在10月9日取得雜項執照，因此可以進行連續壁等基礎工程，決定先動工，新壽內部還在草擬公文內容，希望依契約啟動「爭議協調委員會」。台北市政府則表示，市府建築管理工程處並未收到新壽的開工申報，市府也不清楚是否為假開工。
議員批見識到鄉野傳說 沒牌還要惡搞
對此，北市議員徐弘庭15日在臉書酸說，「這是什麼低級的動作，小時候聽過但從沒見識過的鄉野傳說，今天（指15日）終於見識到了！」他表示，鄉野傳說中，政府要徵收土地時，地主會偷偷跑去種樹，弄一些有的沒的，然後要求補償金，「沒想到都2025年了，還可以看到這種鬼事」。
徐弘庭接著指出，前一天說新壽連蓋都沒蓋，還敢談預期收益，結果今天馬上說要蓋，「那乾脆說前幾年是在養草好了」，他表示，如果新壽真的有成人之美，就好好談，還可以解決自己的問題，「明明沒什麼牌還要惡搞，最後不過就是一個『貪』字而已」。
馨傳不動產智庫執行長何世昌則是在臉書粉專以「有夠難看」4個字回應此事，許多網友紛紛回應「吃相難看」、「已經看不懂這齣在演什麼了」、「就是開工開個樣子，地才不會被收回」。知名投資客帥過頭也表示，「誰敢說新光人壽不動工，我就翻臉」，並詢問大家認為新壽是真的要蓋房子，還是假動作，大部分網友認為，新壽只是假動作。
資料來源：北市議員徐弘庭、馨傳不動產智庫執行長何世昌、知名投資客帥過頭
