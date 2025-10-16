我是廣告 請繼續往下閱讀

針對花蓮復原工作，花蓮縣長徐榛蔚昨表示，後續如有水電維修、化糞池清理或門窗修繕需求，可洽專業業者評估施工（費用需自理），並分享相關業者電話；對此，民進黨立委林楚茵今（16）日質疑，這是公開替「特定水電行」工商宣傳？這是縣府出自好心？還是六月芥菜假有心「真綁樁」？「徐榛蔚要花蓮『加油』是要『放生』光復災民？」林楚茵質疑，花蓮縣府社群公開替「特定水電行」工商宣傳，標明「自費」？這是縣府出自好心？還是六月芥菜假有心「真綁樁」？林楚茵說，正值光復災民，最需要援助的時刻，中央前進協調所都還沒撤，行政院東部中心沒預算，副秘書長郭應義自掏腰包撐起服務量能，當國軍弟兄姊妹與鏟子超人、水電超人、機械超人等都在幫忙花蓮時，花蓮縣政府卻自顧自說「解散」水電超人，要災民「自費」修水電？「根本在災民傷口上灑鹽！」林楚茵提到，自動自發志工群，為何花蓮縣政府有權「指使」，說解散就解散？還是傅氏夫妻高居「九五尊宅」豪宅金碧輝煌，不缺錢不缺水不缺電，更不知民間疾苦。