童星出身的「好小子」顏正國本月7日過世，享年50歲，今（16）日其離世第9天，生前摯友「鋼鐵爸」協助操辦後續喪儀之外，昨日於社群分享2人過往冒險、跳傘的點滴片段，「我們幾乎觸摸到了雲朵，感覺我們真的是，最接近老天爺的」，並感性喊話顏正國，「請你安心地去飛吧。」惹哭一片粉絲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲童星出身的顏正國（如圖）曾經因犯罪被判15年徒刑，除了他，還有2位前童星也走歪，林小虎因販毒被捕、王欣逸打人致死後潛逃，現變台灣十大逃犯。（圖／翻攝自顏正國臉書）
▲顏正國（如圖）本月7日過世，享年50歲。（圖／翻攝自顏正國臉書）
顏正國燦笑、跳傘畫面惹淚！鋼鐵爸不捨痛悼

鋼鐵爸昨曬出影片，是他和顏正國9年前於關島跳傘的紀錄，「如果我們的靈魂，能像2016年在關島跳傘時，一樣自由就好了，那一年我們從，14000英尺的高空，帶著對生命最單純的熱愛，無懼地跳下，那一瞬的失重與狂風，是我們生命中，最真實最濃烈的證明，我們幾乎觸摸到了雲朵，感覺我們真的是，最接近老天爺的。」

▲顏正國、鋼鐵爸（圖／翻攝自鋼鐵爸臉書）
▲顏正國（如圖）9年前與鋼鐵爸跳傘，熱血又刺激。（圖／翻攝自鋼鐵爸臉書）
沒想到時光已逝，人事也已非，鋼鐵爸想到顏正國離世，心裡滿是感傷，可是始終相信對方到了更無爭的世界，喊話他：「請你安心地去飛吧，飛到一個更美的世界，我會帶著我們共同的勇氣，好好活著直到有一天，我也能像你一樣，自由地飛翔。」字裡行間流露出深刻兄弟情，令人看了不禁鼻酸。

鋼鐵爸與顏正國是情同手足的摯友，2人擁有超過十年的深厚交情，顏正國生前將對方視為兄長，在顏正國逝世後，鋼鐵爸不僅協助家屬處理身後事宜，更在承諾會竭盡所能照顧阮家與顏家，強調兩家永遠都是緊密的一家人，共同分擔人生的歡喜與悲傷，永遠互相扶持，約定「來生再續兄弟情。」

🔺資料來源－
鋼鐵爸臉書

🔺鋼鐵爸臉書全文
弟弟阿國
我一直回想
如果我們的靈魂
能像2016年
在關島跳傘時
一樣自由就好了
那一年我們從
一萬四千英尺的高空
帶著對生命最單純的熱愛
無懼地跳下
那一瞬的失重與狂風
是我們生命中
最真實最濃烈的證明
我們幾乎觸摸到了雲朵
感覺我們真的是
最接近老天爺的
弟弟阿國
請你安心地去飛吧
飛到一個更美的世界
我會帶著我們共同的勇氣
好好活著直到有一天
我也能像你一樣
自由地飛翔




相關新聞

黃尚禾、李千娜4度現身顏正國靈堂！李興文出席陪伴夥伴最後一程

顏正國入殮妻子無法接受！不捨他生前飽受折磨　鋼鐵爸安排做SPA

顏正國遺願曝光！無法為父送葬遺憾終身　鋼鐵爸：是他一輩子的痛

顏正國頭七！鋼鐵爸道別「悲傷很重很痛」忍淚喊：放心地飛