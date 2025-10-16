我是廣告 請繼續往下閱讀

▲顏正國（如圖）本月7日過世，享年50歲。（圖／翻攝自顏正國臉書）

顏正國燦笑、跳傘畫面惹淚！鋼鐵爸不捨痛悼

▲顏正國（如圖）9年前與鋼鐵爸跳傘，熱血又刺激。（圖／翻攝自鋼鐵爸臉書）

童星出身的「好小子」顏正國本月7日過世，享年50歲，今（16）日其離世第9天，生前摯友「鋼鐵爸」協助操辦後續喪儀之外，昨日於社群分享2人過往冒險、跳傘的點滴片段，「我們幾乎觸摸到了雲朵，感覺我們真的是，最接近老天爺的」，並感性喊話顏正國，「請你安心地去飛吧。」惹哭一片粉絲。鋼鐵爸昨曬出影片，是他和顏正國9年前於關島跳傘的紀錄，「如果我們的靈魂，能像2016年在關島跳傘時，一樣自由就好了，那一年我們從，14000英尺的高空，帶著對生命最單純的熱愛，無懼地跳下，那一瞬的失重與狂風，是我們生命中，最真實最濃烈的證明，我們幾乎觸摸到了雲朵，感覺我們真的是，最接近老天爺的。」沒想到時光已逝，人事也已非，鋼鐵爸想到顏正國離世，心裡滿是感傷，可是始終相信對方到了更無爭的世界，喊話他：「請你安心地去飛吧，飛到一個更美的世界，我會帶著我們共同的勇氣，好好活著直到有一天，我也能像你一樣，自由地飛翔。」字裡行間流露出深刻兄弟情，令人看了不禁鼻酸。鋼鐵爸與顏正國是情同手足的摯友，2人擁有超過十年的深厚交情，顏正國生前將對方視為兄長，在顏正國逝世後，鋼鐵爸不僅協助家屬處理身後事宜，更在承諾會竭盡所能照顧阮家與顏家，強調兩家永遠都是緊密的一家人，共同分擔人生的歡喜與悲傷，永遠互相扶持，約定「來生再續兄弟情。」