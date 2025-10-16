我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾未經同意散布性影像 衛福部：最重可處5年以下有期徒刑

國慶連假前夕，台北車站大廳發生一起性侵案，引起各界議論，甚至有人拍攝影片、外流；衛福部長石崇良強調，根據《性侵害犯罪防治法》，對於被害者資訊不可用任何方式揭露，基本上拍攝這件事就已經違法，會再請地方依法查明嚴處。針對北車外流性侵影片，石崇良今（16）日出席立法院第11屆第4會期衛環委員會第4次全體委員會議。會前接受媒體訪問時表示，一再《性侵害犯罪防治法》對於被害者的相關資訊，無論是使用什麼方式都不可以揭露。石崇良說，昨日衛福部也已經發出新聞稿、並在社群媒體呼籲，一定要對被害者保護，無論是用什麼方式取得被害者相關資訊，都不可以再傳播，會請地方查明嚴處。石崇良強調，基本上，拍攝這件事本身就已經違法，更不用說上架或傳播，且已經上架的也一定要下架。衛福部保護司副司長郭彩榕昨日指出，性影像處理中心已經受理民眾對此性影像案件申訴，並依性侵害犯罪防治法第13條規定，通知平台業者限制瀏覽或移除該性影像。業者若未遵守規定，地方主管機關將依法處以行政罰鍰6至60萬元，並得按次處罰，最重可對業者「封網」。郭彩榕說，性影像處理中心主要處理影像，但行為人部分會以刑事偵查的程序，交由檢警處理。民眾若未經同意散布性影像，最重可處5年以下有期徒刑，衛福部呼籲，請勿下載、重製、轉傳、分享此案相關性影像，也勿在網路上肉搜、談論性影像遭散布之被害人身分隱私等，避免對受害人造成二度傷害。