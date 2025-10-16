我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市43歲王姓男子今年初，兩度找來一名傳播妹，到北屯某汽車旅館飲酒、吸毒狂歡，不過，男子竟利用她昏迷之際性侵、偷拍，甚至為了讓女子持續意識不清，以「滴管餵毒」方式數小時，導致女子暴斃死亡。近日，台中地檢署依對被害人錄影，並以藥劑犯強制性交致死罪將王男起訴，全案將由國民法官審理。檢警調查，今年2月4日，43歲王男以12小時2萬元酬勞，約來一名傳播妹到北屯區一間汽車旅館狂歡，並在房內邀約施用毒咖啡包，趁女子意識不清之際，強迫口交、強制性交，還把整個過程都用手機記錄下來。同年3月5日晚間，王男再度以相同價格找來同一名傳播妹，入住汽車旅館、使用毒咖啡包，過程中，王男見女子意識不清，持手機拍攝女子胸部跟下體影像，這回為了讓昏迷久一點，王男竟以「滴管」將毒品滴進女子嘴裡，期間再以類似方式對女子強制性交。怎料，女子在清晨疑似因服藥過量中毒死亡，王男直到早上10點多才報案，跟櫃檯人員求救，但女子被送醫，仍不治死亡。事發後，王男坦承與女子共同使用毒品並發生性行為，隔天上午醒來發現她昏迷就通知櫃檯報案，但他將毒品來源推給女子。檢方認為案情不單純，依毒品、過失致死等罪向台中地院聲押王男獲准。近日王男羈押期滿，中院裁定延押2月。檢方認為，王男涉犯對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死、藥事法等罪嫌重大，依法起訴後交由台中地院國民法庭審理。