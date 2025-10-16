被媒體封為「加拿大聲樂老師」的橘老師，近年因點評和模仿多位歌手唱歌方法爆紅，「大馬鐵嗓天后」符瓊音15日在社群平台發布兩部與橘老師合拍的影片，發現原來橘老師本人超正、超嬌小，兩人合體挑戰馬來語經典歌曲〈Gemilang〉，
標準的發音與默契互動，粉絲驚呼「這根本是神級夢幻聯動！」
符瓊音對上加拿大聲樂老師！合體唱馬來歌曲
符瓊音自台灣歌唱選秀節目《超級偶像》發跡，影片拍攝地點位於吉隆坡，
當時橘老師正從加拿大飛往馬來西亞參加頒獎典禮， 期間還趁機走訪當地多個旅遊景點、品嚐馬來美食， 沒想到這趟行程意外促成與符瓊音的跨國合作，符瓊音透露，「 我們剛好要參加同一個吉隆坡頒獎典禮，主辦方是我的朋友， 也成了牽線我倆合作的緣份。」
她坦言自己原本就是橘老師的觀眾，「我最喜歡她點評《歌手》
直播，發現很多音樂上的想法我們是雷同的。」 見面後更驚訝於老師的真實模樣：「 想像中老師應該是歐美典型的高大，結果本人超嬌小、超辣、超正！ 」
橘老師挑戰多語言！符瓊音認證：本人完全沒架子
符瓊音表示，這次挑選〈Gemilang〉合作，
是因為這首歌對她意義重大：「〈Gemilang〉 是一首經典的馬來語歌曲，歌詞很正向，是第一屆《 Malaysian Idol大馬偶像》的總決賽指定曲， 那是馬來西亞電視史上第一次全民參與的真人秀歌唱比賽， 而我就是當屆的33強。」
她也分享教橘老師唱馬來語的趣事：「我參考老師的其他影片，
發現她有唱過粵語、韓語、華語，就是沒有馬來語， 於是我覺得橘老師一定可以挑戰這題！在互動過程中， 她十分專業敬業，主動學習，完全沒有架子。」
符瓊音補充，「老師以前從來沒挑戰過馬來語歌曲，
我想要當第一個教橘老師唱馬來語歌的人， 她也覺得這個內容很有趣！」 影片上線後短時間內便吸引大批粉絲按讚轉發， 留言區一片驚艷盛讚「兩人和聲太好聽」、「發音也太標準了吧」、 「這組合要出正式合作曲啊！」
除了與橘老師的驚喜互動外，符瓊音近期也展開全新身份挑戰，擔任 Astro電視台大型歌唱節目《經典名曲比賽》的評審之一，
與香港資深演員薛家燕同台， 展現實力派歌手兼具專業與親和力的魅力。 她也提到個人授業課程近況：「 有興趣的朋友需將清唱音檔私訊粉專，我親自評估是否適合來上課， 目前上課點是在吉隆坡，台北會以講唱會的方式不定時舉辦。」
