國民黨主席選舉進入倒數階段，立委羅智強16日透過臉書發文，呼籲支持者集中選票給他，強調只要黨員堅定支持，他就有信心贏得勝利。他也提到，這場選戰，其他陣營已經殺紅了眼，但他還是堅持自己的君子三不原則，不攻擊同志、不操作棄保、不動用網軍，寧可當一個任人練拳的沙包，選後才能團結黨內同志。羅智強說，有黨員向他的發言人表示，除了羅智強以外，其他候選人「要嘛不放心，要嘛不喜歡」，但仍擔心「強哥會不會贏」。對此他回應，如果黨員能集中選票給最認同的候選人，他就一定能勝出；若分散支持，反而會落敗。他坦言，過去對抗民進黨時「左手倚天、右手屠龍」，但這次黨內選戰，他選擇收起武器，以「君子三不」自我約束，「我寧可當任人練拳的沙包，也不還手」。他表示，自己的戰力不是用來對付同志，而是用來對抗總統賴清德與民進黨。羅智強並呼籲多年支持他的黨員思考，選舉過程中各陣營殺紅了眼，未來如何團結才是關鍵。他強調，唯有堅持「君子三不」的3號候選人羅智強當選，才能最短時間內凝聚全黨力量，共同對抗執政黨，「因為我從未對任何同志出刀，也從未留下傷痕」。他最後喊話：「羅智強靠你贏，羅智強必須贏！」呼籲黨員在10月18日集中選票，支持最能團結國民黨的候選人。