抖音（國際版名稱「TikTok」）以短影音在青少年族群間流行，近期立委、政府熱議是否要透過政府介入管理，限制校園內抖音使用。清華大學竹師教育學院幼兒教育學系副教授陳湘淳表示，兒童太早接觸3C會影響注意力，並且短影音等會刺激多巴胺分泌，就像吸毒般會感到開心，導致越看越久甚至上癮。信誼兒童發展國際研討會今以「執行功能啟動兒童全人發展」為主題，討論能幫助孩子專注學習、調節情緒、解決問題的核心能力——執行功能（EF），比起智商更能預測未來成就，且能透過後天訓練提升。陳湘淳引述紐西蘭一項長達52年研究指出，幼年抑制能力差者，成年後健康、收入與幸福感皆較低。幼兒執行功能表現，可預測未來就學準備度、學業表現及身心健康；在增加EF上，在大腦可塑性高的幼兒階段，練習的效果通常更顯著。她建議父母和老師掌握幼兒階段的黃金時期開展EF潛能，奠定未來的學習適應、人際關係及身心健康基礎。陳湘淳指出，多數研究顯示，但太多3C產品的小朋友執行功能會比較不好，影響最大的就是注意力。「注意力是很多認知能力的基礎」，她說，看太多短影音會導致需要強烈刺激才可以專心，因為這些影音會刺激多巴胺分泌，會像吸毒般讓人開心，導致不知不覺看很久。不只讓孩童面臨3C成癮，另一方面也讓學習效果不彰。陳湘淳說，一般課程是口述、紙本不像影音般動態，因此很容易放空，無法持續。然而，短影音並非全面有害。陳湘淳表示，關進還是內容，如果是學習上的如數理學習、完成任務並不會太直接影響執行功能，主要是娛樂遊戲贏想面，節奏快、畫面變化多等影響較大。