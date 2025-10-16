我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣高鐵實施寧靜車廂，讓許多家長憂心，帶嬰幼兒上車壓力大，帶孩子的家長、反對孩子發出聲音的人在網路上大戰。高鐵董事長史哲今（16）日表示，截至13日，已勸導逾1.7萬件，其中講電話佔49%，勸導行為不包含嬰幼兒或因疾病無法控制音量行為者，宣導方式也會優化，柔性宣導。為了提升服務品質，高鐵規劃自9月22日起正式啟動「寧靜車廂」制度，在車內若要講電話，須移步至玄關，使用3C產品看影片得戴耳機，違規者經勸導不從可被請下車。高鐵也同步降低車內廣播頻率，並透過多管道向旅客宣傳。今立院交通委員會邀請史哲就「高鐵公司推動寧靜車廂所引發正反意見,政策上路近一個月的成效及後續宣導因應」進行專題報告。史哲說明，截至10月13日，總勸導件數共計17146件，平均每車次勸導4到5位旅客，其中車廂講電話49%、使用3C未配戴耳機24%，車廂內成人大聲喧嘩27%。根據高鐵內部的調查，有將近9成的旅客表示支持推動寧靜文化，可見提升車廂寧靜度已經成為社會的高度共識。 多數旅客也都肯定高鐵營造安靜。史哲強調，寧靜車廂勸導對象僅限於成人不當使用3C或喧嘩行為，孩童、嬰幼兒、及因疾病影響自主能力之旅客不列入勸導範圍，服務人員將持續提供貼紙與貼心的安撫協助，陪伴家長一起轉移孩童注意力，共同營造親子友善的乘車氛圍。史哲也說，會持續滾動檢討，包含取消「網袋寧靜車廂小卡」，改以T-Life雜誌柔性宣導，並 暫時取下車販推車上原「寧靜車廂搖搖牌」，牌面更新設計中，勸導方式也會更加柔性，以自然互動口頭提醒為主，希望兼顧秩序及維護的這個乘客的感受。 同時，加強內部教育訓練，讓服務人員透過案例分享與同理心，訓練更能用合宜的方式處理現場。史哲進一步指出，會持續運用T-Life 或社群，擴大「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」宣導效益，車上跑馬燈顯示改以「請將手機及電子產品調整為靜音模式，使用 3C 產品時請配戴耳機，手機通話請移至玄關，交談時請降低音量若嬰幼童乘車時有需要協助，請洽列車組員。感謝您的支持與配合。」也會開發更多親子互動素材，協助家長安撫孩童。