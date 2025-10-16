我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部於11月試辦假日急症中心（UCC），而日前也提到醫事人員津貼，以醫師為例，白班為1.5萬、夜班2萬等；衛福部長石崇良也說，目前UCC假日班表已經填滿，也因為考量醫事人員是犧牲假日，因此相關值班費用也會給較高的津貼。石崇良今（16）日出席立法院第11屆第4會期衛環委員會第4次全體委員會議。會前接受媒體聯訪時說明，當初設計假日輕急症中心，主要考量週日或未來有連續假期時，基層開診率較低，民眾若有就醫的緊急需求，無論輕重可能會往急診跑，進而導致急診過載。石崇良提到，目前研議以週日開設假日急症中心，處理小外傷或不會危及生命的外傷，另外小朋友發燒、腹瀉等，需要馬上處理但不用一定要馬上到大醫院的類型。規劃過程，外界擔心是否會虹吸醫院人力。石崇良說，這部分是鼓勵社區基層醫師、醫事人員，包括非醫院的藥師、醫檢師及放射師等，而目前得到的反映也相當踴躍。石崇良透露，目前北市的UCC假日班表已經填滿，同時考量醫事人員為了民眾需求犧牲假日，因此在值班費用上也會給予較高津貼。