外媒報導，蘋果將在2026年秋季發布的iPhone 18系列中配備可變光圈鏡頭，使用者可以拍出更具美感的照片，這在iPhone手機中是第一次，也象徵蘋果在手機攝影技術的重大升級，隨著智慧型手機市場趨於飽和，為了力求在激烈的市場競爭中脫穎而出。韓媒指出，這項技術允許光圈調節進入鏡頭的光線量，讓使用者控制亮度和景深，進而獲得不同的拍攝效果。業內人士透露，蘋果已最終確定在iPhone 18系列中引入可變光圈系統的計劃，並已開始相關零件和模組的商業化。具體來說，該功能將出現在高階「Pro」和「Pro Max」機型的主相機中。一般來說，iPhone Pro機型配備三個相機，廣角（主相機）、超廣角和遠攝（折疊變焦），蘋果計劃將可變光圈機制應用於主廣角攝影機。可變光圈可以調節透過鏡頭到達影像感測器的光線量。在黑暗環境下，光圈會擴大以捕捉更多光線，而在明亮環境下，光圈會縮小以防止過度曝光。借助此功能，使用者可以拍攝出具有理想美感的照片，例如，清晰對焦的主體搭配虛化的背景，就像單眼相機一樣。蘋果的這項決定似乎目的在提升相機性能，隨著智慧型手機市場趨於飽和，整體畫質水準不斷提升，手機相機畫素競爭也達到技術瓶頸，蘋果希望透過可變光圈這類創新功能重新定義高端手機的攝影標準，而之前iPhone從未有過這項功能，蘋果也希望能在競爭中脫穎而出。據了解，配備可變光圈的主相機模組將由LG Innotek和富士康代工，而調節光圈的關鍵零組件「執行器」將由中國立訊精密和舜宇光學在中國生產。一名業內人士表示，蘋果選擇舜宇光學作為其可變光圈執行器供應商之一，並於去年正式將其納入其供應鏈。由此可知日前鏡頭大廠大立光提到「不再獨家供貨」手機客戶，已有競爭同業，與蘋果選擇舜宇光學將其納入供應鏈的消息完全相呼應。鑑於蘋果在智慧型手機市場的強大影響力，其採用可變光圈技術可能會促使三星電子和其他製造商重新引入或擴大此類系統的使用。三星先前在Galaxy S9 和S10機型（2018至2019 年）中採用了可變光圈技術，但由於相機厚度增加和生產成本上升，從2020年起放棄了該技術，轉而選擇基於軟體的曝光校正。另一名業內人士指出，智慧型手機相機像素的競爭已達到技術飽和。蘋果採用可變光圈可能會引發新一輪專注於獨特且功能性相機創新的競爭。