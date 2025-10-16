我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新光人壽動土典禮已經開始彩排（圖／記者顏真真攝）

輝達（NVIDIA）海外總部能否順利進駐北士科T17、T18土地案，台北市政府與標得地上權的新光人壽對於解約條件仍未達共識。不過，新壽今（16）日上午北士科T17、T18，先是彩排開工動土典禮，並於11點正式舉辦典禮。北市府13日已發文給新壽，提出合意解約的條件，包括新壽同意合意終止契約、補償方案以及具體金額、市府若不同意方案才啟動協調機制。台新新光金13日也代新壽發布重訊指出，新壽已接獲北市府來函，請新壽同意依北士科T17、T18地上權契約合意終止契約，並請儘速提出合意終止契約具體條件。鑑於北市府與新壽對於如何協力促成輝達進駐北士科尚有不同看法，為解決雙方就圖利或背信與否之擔憂，新壽仍將籲請北市府依地上權契約的約定，就地上權移轉方案以及其他北市府所建議的方案，啟動協調委員會的協調機制，共尋最佳解決方法，促成輝達儘早入駐，以創多贏局面，共造台灣經濟榮景。對於北市府來函，將於完成內部評估後函復。不過，新壽今天上午已經開始彩排動土典禮，並在11點正式啟動。新壽昨晚表示，動土典禮是內部的活動和儀式，並未邀請外賓也未對外開放。