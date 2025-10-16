苗栗「正義哥」本月初為了保護兒童，遭歹徒猛刺2刀，進加護病房險些喪命，而他最喜歡的富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員「檸魂歌姬」檸檬（林芳婧），也2度親赴苗栗探望，《NOWNEWS今日新聞》並獨家訪問到正義哥女兒，大讚她善良又溫柔。大批網友也相當好奇檸檬是誰，連她曾唱歌走音被封「檸魂歌姬」，事後的高EQ回應，意外收穫一票粉絲。
檸檬不只是啦啦隊 還是舞團Funky Girls一員
檸檬本名林芳婧，1995年出生於彰化縣員林市，今年剛滿30歲，身高168公分、體重約50公斤，她畢業於中州科技大學觀光休閒管理學系，目前隸屬中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，是團隊核心成員，同時也是專業舞團Funky Girls一員，並在浪LIVE擔任跳舞主播，擁有亮麗外型與修長美腿，迅速成為焦點。她還與秀秀子共同經營YouTube頻道「想不到吧」，Instagram擁有超過25萬粉絲，深受年輕粉絲喜愛。
「檸魂歌姬」源自魔性走音 高EQ回應收穫一票粉絲
檸檬有個綽號「檸魂割姬」，該稱號源自於她在球場一次應援時的演唱表演。她曾被球迷點名獻唱應援曲，沒想到五音不全、嚴重走音，意外爆發魔性魅力，讓粉絲全笑翻，形容她的歌聲能「收割靈魂」，她甚至與隊友卡洛琳、大頭自稱「檸魂歌姬三本柱」。檸檬高EQ自嘲，將尷尬轉化成搞怪招牌，意外圈粉一票粉絲。
積極擴展事業版圖 30歲拼出一棟房
檸檬2017年加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，憑藉甜美臉蛋與活潑搞怪風格，迅速成為應援女王。她不僅在球場熱舞，還參與節目錄製與品牌代言，積極拓展事業版圖，今年30歲生日，她宣布買下人生第一間房子，面對網友酸言酸語，她高EQ回擊，分享從學生時代就打工自力更生、存錢買車的經歷，強調啦啦隊薪水不高：「我只是喜歡拼命工作死存錢而已」，展現出堅韌的精神，贏得無數掌聲。
正義哥事件衝上熱搜 檸檬親自探視暖哭粉絲
正義哥事件曝光後，檸檬的聲量跟著暴增，正義哥的女兒透露，爸爸從檸檬唱歌時就開始追星，大讚檸檬天然又好笑，常帶妹妹去球場應援。事發後，女兒私訊請求檸檬錄製加油影片，沒想到檸檬二話不說親自趕往醫院探望2次，讓正義哥驚喜萬分。這暖心舉動被媒體報導後，社群討論度直線上升，從球場女神轉型為正能量偶像，進一步推動她的知名度。
大讚檸檬暖心舉動 意外圈粉無數
粉絲大讚檸檬探望正義哥的舉動，紛紛湧入留言區喊：「檸檬不只美，還善良溫柔更圈粉了」，也有資深鐵粉分享追星心得：「從檸魂歌姬追到現在，沒想到她這麼暖，超愛」，不少網友也因此事件轉粉，紛紛訂閱YouTube頻道或追蹤社群，喊話：「新粉報到，檸檬加油」。
