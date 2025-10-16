我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翁滋蔓今日遭爆謊報年齡，年近40被讚保養超好。（圖／翁滋蔓 Smire Tzymann FB）

女星翁滋蔓有北一女、台大的高學歷，因為高顏值美貌還有「台大五姬」的稱號。而在2020年，她曾被拍到與千億小開男友大方約會，還當街互摸臀部的畫面，而兩人至今也交往長達5年，但今年4月被問到婚事進度時，翁滋蔓只簡短回應還要很久，疑似是當時街邊互摸畫面太難看，讓長輩感到丟臉。除此之外，她今（16）日還遭爆謊報年齡，有富商透露翁滋蔓在飯局稱自己32歲，但實際上已經38歲。對於傳聞，《NOWNEWS今日新聞》詢問翁滋蔓經紀人後，對方否認表示「完全就是杜撰的假新聞」。翁滋蔓在2020年被拍到與萬海富四代男友當街互摸後，爆出熱戀消息，兩人至今5年仍在穩定交往中，但卻遲遲沒有傳出結婚。而在今年4月時，翁滋蔓被問及婚姻進度，她只表示還要等很久，遭猜測是因當時互摸畫面太難看，讓長輩感到丟臉，因此對翁滋蔓感到不滿，所以才遲遲未能嫁進豪門。對此，翁滋蔓經紀人回應：「滋蔓還是單身，且她是一位貼心善良又孝順的女生，很有長輩緣，通常都是追求者們的長輩希望滋蔓可以趕快當他們家的媳婦啦！大家都非常喜歡滋蔓，但滋蔓專注於工作，目前還沒有放太多心思在感情這塊，謝謝大家關心！」除此之外，今年已38歲的翁滋蔓，今日竟遭爆謊報年齡，根據《鏡週刊》報導，有富商爆料翁滋蔓在一場飯局中，稱自己32歲，但因為她是藝人，所以網路上都有資料，一查後發現她已38歲，讓現場賓客都嚇一跳，對於她年近40仍保持得很好，長相也依然甜美的模樣感到超驚訝。而對於謊報年紀傳聞，翁滋蔓經紀人也向《NOWNEWS今日新聞》否認，「這完全就是一個杜撰的假新聞啊！滋蔓完全不介意年紀大家都知道呀！她和任何人都會直接說實際年齡，因為她覺得每個年紀都有自己的美，而且網路和媒體每次報導都會提到年齡，本來就不是秘密啦！還是謝謝某位人士不知從哪聽來或是他心裡把她想的這麼年輕，謝謝稱讚啦！也謝謝大家關心藝人的感情」。翁滋蔓近期較少演藝活動，只在社群分享一些生活日常，不是在打高爾夫，就是在品嘗美食、出國遊玩、出席慈善晚會等，在跟千億男友交往後，似乎已融入上流社會，生活十分愜意。據悉，翁滋蔓在2020年被拍到與富商男友光天化日之下的甜蜜約會照，兩人在街邊手腳並用互摸對方，翁滋蔓一彎腰，男友馬上伸出手摸她屁股，翁滋蔓也不甘示弱的回摸對方臀部，兩人也有說有笑，看起來非常甜蜜，至今仍穩定交往中。