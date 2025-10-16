我是廣告 請繼續往下閱讀

▲知名命理師卜陽（如圖）過世，告別式已悄悄舉辦完成。（圖／翻攝自微博）

卜陽過世！遺孀痛曝：睡夢中離開、告別式完成

▲詹惟中（如圖）聽聞卜陽過世十分遺憾，「我跟他彼此都是好友，他很欣賞我，我也很肯定他！」（圖／翻攝自詹惟中臉書）

卜陽過世得突然！詹惟中沉痛喊：我很肯定他

知名命理師卜陽驚傳本月14日過世，今（16）日其老婆證實噩耗，「無病無痛在睡夢中安詳離開」，且告別式已悄悄舉辦完成，由於家屬方面希望一切低調，並無向外界公開，而《NOWNEWS今日新聞》目前積極查證卜陽死因及相關過程，有進一步動向將為讀者帶來最新消息。卜陽生前知名度廣大，蔡依林、蕭亞軒、陳妍希、安心亞等大咖都欽點過他批算事業或姓名，影響力可見一斑。卜陽本月14日過世，其老婆向《三立新聞網》證實，同時表示卜陽是無病無痛、於睡夢中安詳離開，「他沒有在醫院的急救過程，沒有帶給我們家人困擾，而且全身乾乾淨淨，連幫忙處理後事的殯葬業者都很驚訝，所以他之前常講自己是外星人。」卜陽是演藝圈內鼎鼎有名改名大師，包括蔡依林、蕭亞軒等大咖歌手，都是經過他提點之後改名，而他過去常接受各大媒體訪問談命理，後來鮮少公開露臉，沒想到再聽到卜陽消息，便是人已離世，令人惋惜。另外，同行詹惟中得知卜陽離世，也難過發表心聲，「我跟他彼此都是好友，他很欣賞我，我也很肯定他！很遺憾，因為生前幫大家算命，牽扯到太多因果糾葛，所以會希望低調順利地走就好。」坦言2人已很久沒聯絡，內心百般不捨。三立新聞網、微博