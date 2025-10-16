我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院院會17日將處理攸關普發現金的韌性特別預算案，財政部長莊翠雲今（16日）上午在立法院財政委員會答詢表示，若特別預算於17日通過，總統下週就會公告，財政部當天就會召開記者會對大眾說明，預計11月上旬可以發放。立法院院會預計17日表決處理攸關普發現金新台幣1萬元的韌性特別預算案，朝野黨團昨日協商時達成共識，當天將完成三讀程序，不提出復議。根據財政部規劃，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類。莊翠雲今率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理赴立法院財委會進行業務報告，並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢，韌性特別預算將於17日通過，總統25日前可以公告，普發現金何時可以發放？莊翠雲回應，若特別預算於17日通過，總統下週就會公告，財政部當天就會召開記者會對大眾說明，包括發放方式及時程等，預計11月上旬可以發放。賴士葆追問，按照時程是否10月底就可以發放？莊翠雲表示，財政部會盡快處理，但造冊需要5個工作天，不能有所遣漏，屆時民眾領取的方式；至於民眾領取的方式，以直接入帳最快。莊翠雲強調，發放現金一定要兼顧安全、造冊不能重複或遺漏等原則，因此要做最好的準備，以最快的速度發放；推估造冊整理完畢約需要5個工作天，直接入帳者將會是第一批發放。財政部業務報告說明，將依韌性特別條例第9條規定，於特別預算公布後1個月內開始執行普發現金發放作業，並於7個月內發放完畢。