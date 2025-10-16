我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傳統壽喜鍋是沾佐生蛋液，「牛喜」則首創「蛋液泡泡」。（圖／牛喜提供）

▲「牛喜」插旗信義新天地A8開新分店，今日開幕。（圖／牛喜提供）

▲「牛喜」也有淡雅溫潤的水炊鍋，靈感源自日本九州博多自明治時期即盛行的鍋物。（圖／牛喜提供）

雞湯大叔推出新湯頭 「歐陸季」主題端出鄉村風獵人燉雞湯

▲火鍋品牌「雞湯大叔」每季都推出限定湯底，此次推出「歐陸季」主題。（圖／雞湯大叔提供）

豊漁餐飲集團旗下個人鍋物品牌「牛喜 壽喜燒水炊鍋」開設第三間店，進駐百貨美食一級戰區「新光三越台北信義新天地A8」，套餐僅598元起，就能嚐到關西風壽喜燒搭上A5黑毛和牛。因應新店開幕，還推出點黑毛和牛套餐，加價100元即可升級「大盛」方案（肉量增量30%）。豊漁餐飲集團表示，根據統計，去年台灣鍋物市場規模高達400億元，占連鎖餐飲總產值四成以上，而隨著「獨食」風潮興起，個人鍋的選擇更加多元。「牛喜」自2024年10月進駐台北新光三越南西三館，全台首創「蛋液泡泡」蘸醬吃法，加上以親民價格，幾乎是以市面上半價的價格，套餐僅598元即可讓饕客享用頂級A5黑毛和牛的純粹美味，因此迅速打響名號。「牛喜」又於9月底進駐台中新光三越中港店，成為排隊名店，今（16）日再插旗信義新天地A8開設第三家分店。為慶祝開幕，A8店即日起推出限時優惠活動：凡點黑毛和牛套餐，加價100元即可升級「大盛」方案（肉量增量30%）。主打關西風壽喜燒的「牛喜」，開場以和牛牛油丁熱鍋、翻炒洋蔥，撒上甜味清爽的日本上白糖，豪邁淋入特製壽喜燒醬汁，在滾燙鹹甜中輕涮的日本A5黑毛和牛，豐美的霜降油花，入口即化爲腴嫩，更罪惡的是悉心烹煮的白飯可無限續加。除了招牌壽喜燒，「牛喜」也有淡雅溫潤的選擇──水炊鍋。靈感源自日本九州博多自明治時期即盛行的鍋物，以雞骨長時間熬煮，湯色乳白、口感卻清爽。傳統吃法是先啜飲一口原味湯頭，再依序加入鹽、佐料、肉品與蔬菜，最後以粥或麵收尾，被視為最能代表博多冬日團聚氛圍的料理。另一家連鎖火鍋品牌「雞湯大叔」則是每季都推出限定湯底，此次推出「歐陸季」主題，自即日起至12月31日限時登場，由法餐主廚親自操刀，研發出「鄉村風獵人燉雞湯」湯頭，是以老母雞和大量蔬果熬煮的招牌黃金雞湯為底，加入番茄、橄欖等，上桌時再附上小杯紅酒，可依喜好加入湯中，紅酒香氣與雞湯融合後更添馥郁。並有「德式香腸佐酸菜芥末籽醬」與「青醬燻肉貝殼麵」作為附餐，相當獨特。