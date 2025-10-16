我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普3月宣布關稅政策以來，我國減班休息（無薪假）人數頻頻反映。勞動部今（16）日公布最新統計為432家、實施人數8543人，較10月1日公布增加34家，人數微幅增加38人，是近幾月以來增加幅度最小。對於狀況改善，勞動部表示，會持續觀望廠商經營狀況是否回歸穩定，仍會審慎、戒備態度面對後續情況。勞動部表示，有53家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有1618名員工恢復原本工時，但對於訂單部分是否已經穩定回歸，後續仍必須持續觀察。勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣28,590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅分析，8543人裡面，其中也有8130人是在製造業，最多實施產業是金屬機電工業，占6520人，又以機械裝置製造業最多。她表示，根據廠商回報，目前有7923人反映，受到美國關稅影響，也就是整體減班休息的9成以上，目前有企業反映訂單已經穩定，不打算繼續實施減班休息，當然也有廠商表示不確定11月訂單是否會再重新實施。她再補充，這次停止實施減班休息最多規模廠商是其他運輸工具及零件製造業，一口氣恢復341人，原因是公司營運朝向穩定，不再打算實施減班休息