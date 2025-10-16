日本經紀公司LAPONE GIRLS15日發布聲明，證實旗下女子團體ME:I成員飯田栞月SHIZUKU因違反公司規定，即日起將暫時停止所有活動。據了解，此事與同門「師兄」大平祥生爆發劈腿醜聞有關，兩人雙雙遭公司處分停工。聲明中強調，飯田栞月的行為「嚴重違背了所有粉絲的期望」，要求其認真反思，粉絲為此也炸鍋焦慮，擔憂ME:I因此解散。
師兄妹雙雙停工 公司證實嚴重違反規定
事務所在聲明中直指「關於SHIZUKU飯田栞月，我們發現了違反本公司規定的事件。」公司認為這是「一個嚴重的行為，違背了所有粉絲的期望」，因此有必要暫時停止飯田栞月的活動，以敦促其深刻反省。
幾乎在同一時間，同公司JO1的師兄大平祥生也被公司宣布無限期停止所有演藝活動，雖然公司聲明中並未具體說明兩人的「違規」內容，但外界普遍根據媒體爆料，認定這兩則公告與大平祥生劈腿師妹飯田栞月的事件有關。
飯田栞月被指不知情 粉絲對懲處感到不平
根據日媒報導，大平祥生在與圈外女友交往期間，劈腿師妹飯田栞月，且在戀情曝光後，試圖以金錢手段「封口」正宮，使事件的惡劣程度升級。
值得關注的是，有消息指出飯田栞月在與大平祥生交往時，並不知道大平祥生有正牌女友，是在不知情的狀況下介入了他人感情。儘管飯田栞月疑為受害者，但公司對她仍祭出停工處分。
ME:I是自選秀節目誕生、備受矚目的新團體，飯田栞月的停工對團體形象和後續活動帶來巨大衝擊。
公司向粉絲致歉 承諾加強管理
對於兩位偶像同時爆發嚴重違規事件，事務所在聲明中也對長期支持的粉絲及相關人士致以最深的歉意，公司承認在管理體制與應對上有所不足，並承諾：為了遵守滿足各位粉絲期待的行為規範，我們將再次對所有藝人進行澈底的指導和教育。」
公司向粉絲致歉 承諾加強管理
