輝達（NVIDIA）台灣總部設址北士科T17、T18卡關，台北市政府與新光人壽協調未果，新壽今(16)日突然在T17、T18基地搭棚子，高掛紅布條表示要舉行動土儀式，但並未對外開放。北市府建管處表示，未收到申報，不清楚是否為假開工，若未申報就實質開工，將會勒令停工並開罰，至少9000元起跳。昨日晚間傳出新壽將於16日上午8時在北士科總部T17、T18將有「開工動土典禮」，對此，新壽也證實確實有動土典禮，但因為是內部的活動和儀式，並未邀請外賓也未對外開放。北市府表示，建管處未收到申報，不清楚是否為假開工。北市府建管局發言人鄭大川受訪表示，在T17跟T18的部分，在 2023年就已經有取得建築執照，10月9日也取得了連續壁的雜項執照。如果有動工，必須依法來申報開工，目前他們也派人去了解，目前現場並沒有施工的情形。針對要多久才會來勘驗，跟後續可以核准動工？趙大川說，取得建築雜項執照以後，必須在6個月以內申報開工，所以在這個6個月以內，都可以來申報開工。趙大川說，實質開工例如是基礎或是地下室的開挖，或是連續壁導溝、連續壁的施作，這些就必須要做申報開工，或是做過放樣勘驗以後，才能做這些工程，如果只是做一些申報開工以後的一些圍籬，或是架設工程、整地，這不算是一個實質的開工。如果是實質開工，比如說去施作導溝或是開挖地下室，建管處將依違反《建築法》第 56 條與第 187 條的規定來做裁罰，開罰會從 9,000 起跳，然後勒令停工，請他們來補辦手續。