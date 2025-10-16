我是廣告 請繼續往下閱讀

權王台積電將在今（16）日下午召開法說會，市場關注將會透露出新的產業資訊。資金搶先卡位法說行情，以1465元盤上開出，盤中一度衝至1490元新天價，市值突破新台幣38.6兆元，再寫新紀錄。台積電今日下午2點舉行法說會，先前艾司摩爾（ASML）預告第四季訂單強勁成長，加上市場瘋傳受惠全球AI基礎建設全面啟動，資本支出上看500億美元。法人分析，台積電今日下午舉行法說會，公布第三季營運成果及第四季展望。台積電第三季營收持續締造單季新高，法人預估單季每股純益有機會挑戰17元，同寫單季獲利新高。第四季營收也由原本預估小幅減少，上修至微增，換句話說，第四季仍將改寫單季營收新高。至於市場關注的資本支出，目前法人上修台積電今年資本支出約469億美元，高於公司預估的380億到420億美元，預料今明年資本支出仍是市場關注焦點。市場已傳出台積電明年資本支出在加快美國第二、三廠及先進封裝廠興建，加上台灣九個廠加快啟動下，明年資本支出上看500億美元。由於ASML預告明年營收持續成長，反映台積電承接AI晶片訂單維持強勁成長，市場也將台積電明年原預估年增二成，上修和今年一樣維持三年增三成的強勁成長力道。針對第四季的營收預估，各家外資機構的預期略有分歧。有機構預估第四季營收為9875億元，季減僅0.5%。也有機構看好將季增1.5%，達9682億元。不過，大部分機構認為台積電第四季演出將呈現季減。至於全年營收展望方面，外資機構認為台積電將再度調高全年業績展望，全年美元營收成長幅度預計可達30%至35%。觀察外資機構對台積電目標價預期，近期紛紛調升目標價，最高價來到1800元，最低價則是維持目標價1550元。